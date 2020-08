Presidente da Criai solicita detalhes do caso de recém-nascida abandonada em caixa de papelão

“Eu fiquei chocado com a cena que vi. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma recém-nascida é abandonada dentro de uma caixa de papelão em uma calçada de Cidade Gaúcha, no noroeste do Paraná”, disse o deputado Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do ocorrido e identificar quem abandonou a criança. O Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Assistência Social também estão acompanhando.

Ontem (20), o deputado Cobra Repórter enviou um ofício à delegacia que está cuidando do caso solicitando mais detalhes e rigor na investigação.

Abandono

A criança foi encontrada por um morador que ouviu o choro da menina e a encontrou enrolada em um cobertor e toda molhada devido às chuvas na cidade. O caso foi registrado na terça-feira (18).

A Polícia Militar foi acionada juntamente com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que fez os primeiros atendimentos e encaminhou a recém-nascida para o Hospital.

Asimp/ALEP