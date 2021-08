Presidente do Crea-PR participa de solenidade de assinatura do Projetek

Nesta sexta-feira, às 15h, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Engenheiro Civil Ricardo Rocha de Oliveira, participa da solenidade de assinatura de convênio do Projetek. O evento será realizado na sede do Amepar, na Rua Emilio de Menezes, 199, no Jardim Shangri-lá, em Londrina.

O Projetek é um escritório de projetos executivos de Engenharia e Arquitetura que será instalado no Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O objetivo é atender demandas de empreendimentos públicos para municípios com menos de 30 mil habitantes, cujas prefeituras não têm repartições responsáveis pelos projetos. O Projetek é uma parceria entre a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), o Paranacidade – serviço social autônomo vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu) – e a Associação de Municípios do Médio Paranapanema (Amepar).

O valor total do investimento é de R$ 662 mil, sendo R$ 630 oriundos do Fundo Paraná e o restante da Amepar. O montante será distribuído em investimento em infraestrutura predial, mobiliários, equipamentos, softwares, bolsas de auxílio e custeio.

De acordo com o presidente do Crea-PR, Engenheiro Civil Ricardo Rocha de Oliveira, o convênio é um avanço significativo que vai oportunizar mais estrutura e solidez para projetos executivos que podem auxiliar na captação de recursos e acesso a fontes de créditos as instituições bancárias, em caso de financiamento de empreendimentos públicos. “É uma iniciativa-modelo que pode ganhar força a partir do apoio do Governo do Estado e, também, dos governos municipais. É mais uma forma de tentar otimizar processos e fazer com que profissionais especializados exerçam suas funções específicas”, comenta. Para ele, o Projetek vem suprir a falta de profissionais especializados em algumas secretarias ou órgãos municipais paranaenses. “Nós respeitamos os gestores, independente das formações e experiências. Porém, quando se trata de gestão pública, a efetiva participação de profissionais com conhecimentos nas áreas de atuação é mais certeira para a segurança de toda a sociedade”, conclui.

Os 17 municípios beneficiados serão: Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, Jataizinho, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana. A previsão é que o escritório comece a funcionar no primeiro semestre de 2022.

Asimp/Crea-PR