Presidente do Sistema Fecomércio PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana, recebe Ordem Nacional do Mérito Comercial

Homenagem é a mais importante honraria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana, será homenageado, nesta segunda-feira (21/02), com a Ordem Nacional do Mérito Comercial, no grau de Grã-Cruz, uma das mais importantes honrarias da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A cerimônia acontecerá no Palácio Garibaldi, em Curitiba, com número limitado de convidados, conduzida pelo presidente da CNC, José Roberto Tadros.

“É uma honra muito grande receber tamanha distinção, sobretudo por entender que ela ratifica a importância que o Sistema Fecomércio Sesc Senac do Paraná possui no plano nacional. Esta homenagem reconhece o valor do nosso trabalho e a força das entidades que tenho tanto orgulho de presidir”, afirma Piana.