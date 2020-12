Presidente e primeiro secretário se reuniram ontem (21) na Assembleia Legislativa

Após se recuperar da covid-19 e cumprir o período de isolamento determinado pelos médicos, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), se reuniu ontem (21) com o primeiro secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) para finalizar alguns procedimentos administrativo e legislativo referentes a 2020 e dar andamento a alguns procedimentos que precisam estar concluídos em janeiro para a reabertura da Assembleia, após as férias coletivas dos servidores e o início de mais uma legislatura a partir de 1º de fevereiro de 2021.

A Assembleia Legislativa está fechada desde a última sexta-feira (18) quando teve início o recesso legislativo de final de ano, conforme determina o Regimento Interno, e também as férias coletivas dos servidores.

“Estive alguns dias afastado, mas acompanhando de longe todo o processo administrativo e legislativo aqui da Assembleia. Me reuni com o primeiro secretário Romanelli para alguns ajustes nesse final de ano e também para dar andamento a alguns procedimentos que serão necessários para o próximo ano”, disse Traiano.

“A Assembleia está fechada, os servidores em férias coletivas, mas nós estamos aqui trabalhando, afinal de contas, os procedimentos administrativos não param. São decisões que precisam ser tomadas para que retornemos às atividades em 2021 com tudo organizado”, relatou Romanelli.