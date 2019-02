Presidente Jair Bolsonaro cumpre primeira agenda administrativa no Paraná

O presidente Jair Bolsonaro cumpre no Paraná o primeiro compromisso administrativo programado fora de Brasília desde que assumiu o cargo. Ele participa nesta terça-feira (26), em Foz do Iguaçu, da posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, general Joaquim Luna e Silva. Antes desta agenda, Bolsonaro havia saído da capital federal para ir a Minas Gerais, em caráter de emergência, por causa do desastre de Brumadinho. Ele também foi a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial.

O governador em exercício Darci Piana acompanha a agenda de Bolsonaro no Paraná em razão da viagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior aos Estados Unidos. A solenidade na Usina de Itaipu também contará com as presenças do presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez; dos ministros brasileiros de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, e de Relações Exteriores, Ernesto Araújo; além de autoridades paraguaias.

“Importante esta deferência do presidente vir ao Paraná para a solenidade. É essencial para o Estado esta proximidade, para que possamos avançar em ações conjuntas”, destaca o governador em exercício. “Será uma boa oportunidade para reforçarmos a defesa de nossos projetos de infraestrutura e logística, que também envolvem o Paraguai e a direção da Itaipu”, completa Darci Piana, citando a construção de uma nova ponte entre Brasil e Paraguai, em Foz, e a proposta do corredor bioceânico, ligando o Porto de Paranaguá e o Porto de Antofagasta, no Chile.

Paraná

Piana destaca que o Paraná tem sido protagonista na interação com o governo federal. Ele que cita que em cerca de 40 dias, o Estado já recebeu três visitas de ministros. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, teve dois compromissos em cidades paranaenses. Primeiro, em janeiro, participou da cerimônia de início da colheita nacional da soja, em Apucarana, e, em fevereiro, acompanhou as atividades do Show Rural, em Cascavel.

Em janeiro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve no Paraná para a comemoração pelos 80 anos do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz. Na oportunidade ele conheceu a usina de Itaipu e ficou impressionado com o tamanho da estrutura. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também cumpriu agenda no Palácio Iguaçu, assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Brasília

A interação com autoridades federais tem sido uma atividade constante do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Em encontro com o presidente Jair Bolsonado, ressaltou a ligação bioceânica entre Paranaguá e Antofagasta, no Chile. Nas últimas semanas, Ratinho Junior teve reuniões de trabalho com os ministros Ricardo Vélez Rodriguez (Educação) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde). O combate à criminalidade foi tratado com o ministro Sérgio Moro (Justiça).

Concessões

Uma das prioridades é a modernização do sistema estadual de logística. Ele apresentou a diversas instâncias do governo federal o Programa de Parcerias do Paraná (PAR) e afirmou que o projeto estabelece normas avançadas para a desestatização e parcerias com o setor privado.

O programa de concessões foi objeto de compromissos com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com Adalberto Santos de Vasconcelos, secretário especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), e com o Secretário Nacional de Transportes Terrestres, Jamil Megid Junior. A ideia é que a União faça a licitação das futuras concessões das rodovias que formam o Anel de Integração.

Além disso, o Estado propõe a inclusão das rodovias PR-092 (Norte Pioneiro), PR-323 (Noroeste), PR-280 (Sudoeste), além da ligação entre Campo Mourão e Guarapuava, no pacote federal. Com o secretário Nacional da Aviação Civil, Ronei Glanzmann, foi definido que a concessão dos aeroportos de Foz do Iguaçu, Londrina, Bacacheri (Curitiba) e Afonso Pena (São José dos Pinhais) serão licitados pelo governo federal.

Compliance

O governador também já esteve com o ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU), e o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner de Campos Rosário, para apresentar o Programa Estadual de Integridade e Compliance, do Governo do Paraná. Além disso, conversou com o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, sobre a instalação do TRF da 6ª Região, em Curitiba.

Ratinho Junior também participou com Fórum de Governadores e teve a presença dos ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil), e Paulo Guedes (Economia), além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. As pautas do enconfro foram a reforma da previdência e aLei Kandir.

AEN