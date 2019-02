Procon-PR fortalece parceria com a Secretaria Nacional

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho promoveu na segunda-feira (4), por meio do Procon-PR, reunião com o secretário Nacional do Consumidor (Senacon), Luciano Benetti Timm. O encontro aconteceu no Ministério Público do Paraná, em Curitiba.

Na reunião, o secretário da Senacon reforçou a parceria entre os órgãos do consumidor estadual e federal, com o objetivo de amplificar toda a plataforma do consumidor.gov.br e efetivar o trabalho com as esferas que atuam em prol do consumidor.

“Esse encontro serviu para que eu pudesse apresentar a nova estrutura da Secretaria Nacional do Consumidor e reforçar cooperação da Senacon com o órgão estadual e os Procons municipais, atuando juntos na defesa do consumidor”, enfatizou o secretário nacional Luciano Timm.

“Nós reforçamos o diálogo em consonância com o Governo Federal, no intuito de alinhar ações que qualifiquem e fortaleçam ainda mais os direitos do consumidor paranaense”, disse o diretor-geral e secretário em exercício da Secretaria de Estado, Adayr Cabral Filho.

Participaram também da reunião o procurador-geral de Justiça do MPPR, Ivonei Sffogia; o defensor público-geral do Paraná, Eduardo Pião Ortiz Abraão; o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Caopcon), Ciro Expedito; a diretora do Procon-PR, Claudia Silvano; representantes da Delegacia do Consumidor e dirigentes dos Procons Municipais do Paraná.

AEN