Projeto cria portal único para localizar animais de estimação ou aptos para adoção

Proposta do Deputado Requião Filho avança na tramitação da ALEP. Esta semana ela foi aprovada pela Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação.

Mais uma etapa concluída com sucesso! O Deputado Requião Filho comemorou esta semana a aprovação na Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação, da Assembleia Legislativa do Paraná, do Projeto de Lei 843/2019 que pretende instituir o Programa Estadual de Animais de Estimação perdidos ou aptos para adoção. O objetivo é criar, dentre outras ações, um portal paranaense na internet para facilitar a localização dos bichinhos de estimação e a adoção de outros que estejam disponíveis em ONGs ou cuidadores especializados.

A ideia é que as informações sejam disponibilizadas neste site, a partir de formulário organizado pelo Conselho Estadual de Direitos dos Animais - CEDA, ou por outro órgão indicado pelo Poder Executivo. A partir disso, as informações também poderão ser disponibilizadas em centros de controle de zoonoses, canis, organizações não governamentais, associações de proteção e amigos dos animais e afins.

"É muito comum nos depararmos com pessoas pedindo auxílio nas redes sociais para encontrar seus animais perdidos, oferecendo gatos e cachorros para adoção ou denunciando maus-tratos. Muita gente, inclusive, sofre com a falta de seus cachorros e gatos quando fogem ou são furtados, porque já são considerados 'parte da família'. Queremos adotar uma maneira mais eficiente de ajudar a encontrar esses bichinhos, ou ainda acolher quem precisa de ajuda para tratar de assuntos ligados a causa animal. Não há ônus para a administração pública e espero apoio de todos os deputados pela sua aprovação."

O Projeto 843/2019 segue tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná.

CLIQUE AQUI para acompanhar.