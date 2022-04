Projeto de Lei do deputado Cobra Repórter é aprovado pela Alep e vai para redação final

“O Agosto Cinza tem a finalidade de promover um mês de reflexão e promoção de eventos sobre prevenção e combate a incêndios. Noções de como impedir a propagação do fogo combatendo as chamas no estágio inicial parece fácil, mas são ações que precisam ser vistas para serem assimiladas pelas pessoas. As crianças nas escolas, por exemplo, devem observar se os equipamentos de combate ao fogo estão disponíveis nas áreas comuns das edificações, vendo também em casa como agir na hipótese de um incêndio”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, na quarta-feira (06), quando o Projeto de Lei (PL) 190/2021 "Agosto Cinza” foi aprovado em segunda discussão pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) por 37 votos.

Agora, ele segue para redação final e depois para sanção do governador Ratinho Junior. O texto estabelece vários objetivos, entre eles promover instrução de prevenção e práticas para o combate a incêndios para crianças nas escolas e também difundir a necessidade de revisão e manutenção de planos de contingências para emergências envolvendo incêndios, em especial, para evacuação de edificações, supermercados, estádios esportivos, cinemas, shoppings centers e demais ambientes onde haja concentração de pessoas.

"Não temos cultura de prevenção e proteção contra incêndios e, por isso, queremos mudar isso. Quero aproveitar e agradecer a iniciativa de pessoas responsáveis pela instituição do Agosto Cinza, demonstrando a necessidade da conscientização da população paranaense para este tema tão importante. Principalmente, o presidente da Associação Focolondrina e o diretor de Prevenção e Combate à Incêndios da Associação Nacional de Proteção das Associações e Cooperativas do Brasil, Celso Melchiades", destacou o deputado Cobra Repórter.