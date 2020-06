Projeto de Lei JUNHO VIOLETA vai para votação nesta terça (16)

Os deputados estaduais votam em primeira discussão, nesta terça-feira (16), o projeto de lei 540/19 para incluir no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná, o “JUNHO VIOLETA”: mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa. O autor do projeto é o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão que Defende os Diretos da Criança, Adolescente, Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

“O JUNHO VIOLETA tem como objetivos: garantir dignidade, respeito e direitos da pessoa idosa; reprimir e combater a violência contra os idosos; desenvolver ações de mobilização, sensibilização, instrução, prevenção e conscientização da população contra todos os tipos de violência às pessoas idosas; contribuir para a melhoria dos indicadores relativos à violência contra a pessoa idosa”, pontuou o deputado.

O “JUNHO VIOLETA” tem o símbolo um laço de cor violeta sendo, anualmente, incentivada a iluminação ou decoração voluntária da parte externa de prédios públicos ou privados, com luzes ou faixas na cor violeta.

O deputado lembra que o Paraná recebeu 628 denúncias de violência contra a pessoa idosa nos cinco primeiros meses deste ano via Disque Denúncia 181, um aumento de 33,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 470. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, nesta segunda-feira (15), que foi o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.

“A participação das pessoas idosas na população total, que era de 7,5% em 2010, deverá ser de quase 20% em 2040, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Esta dinâmica fará com que, a partir do final dos anos 2030, o número de idosos se torne maior que o número de crianças, passando de 32 idosos para cada grupo de 100 crianças em 2010, para 118 idosos para cada 100 crianças, em 2040”, disse o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp