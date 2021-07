Projeto debate a obra “Histórias que os jornais não contam”, de Moacyr Scliar

Resenhas sobre os livros que serão cobrados no vestibular da UEL estão disponíveis na playlist Literatura na Biblioteca, no Youtube

Pensando em ajudar os vestibulandos da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e atrair os amantes da literatura, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) vai realizar, na próxima segunda-feira (19), um debate on-line sobre o livro “Histórias que os jornais não contam”, do escritor Moacyr Scliar. O encontro será transmitido às 18h30, no canal oficial das Bibliotecas Públicas Municipais, no Youtube (clique aqui).

Para participar não é preciso se inscrever com antecedência. Além disso, quem não puder participar da transmissão ao vivo, encontrará a gravação salva na playlist Literatura na Biblioteca, no mesmo canal. O material salvo pode ser revisto quantas vezes forem necessárias, assim como é possível pausá-lo para fazer anotações.

Para a coordenadora de Atendimento, Programação e Extensão, da Secretaria Municipal de Cultura, Tatiane Batista dos Santos, a transmissão on-line possibilita uma participação ampla da sociedade, o que pode ser percebido pelo número de visualizações, que variam de 80 até 1.143 vezes. “O alcance do projeto vai muito mais longe com o formato remoto. Ele permite a interação com o público, que de outra forma não seria possível. Na última transmissão que fizemos, por exemplo, a autora da obra, que mora em Curitiba, entrou, participou e agradeceu aos presentes. Foi muito bacana!”, contou a coordenadora.

O objetivo da atividade é tratar a respeito da obra, que está na lista dos 10 livros que serão cobrados nos vestibulares de 2021 e 2022 da UEL. Dessa maneira, a Prefeitura de Londrina espera ajudar o vestibulando a compreender o contexto da produção do livro, a história de vida do escritor escolhido e os acontecimentos políticos, sociais e culturais que permearam a criação.

“Histórias que os jornais não contam” será a quinta obra abordada no Projeto Literatura na Biblioteca. Quem fará a apresentação será Camila Nakamura Vieira, que é mestranda do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários pela UEL e graduada em Letras Vernáculas e Clássicas, na modalidade Licenciatura.

No livro do autor contemporâneo há histórias ficcionais escritas a partir de fatos cotidianos retratados em notícias de jornal. Foi feita uma seleção de 54 crônicas, publicadas entre 2004 e 2008, no jornal Folha de S.Paulo, onde Scliar era colunista. Ao abordar a realidade social da classe média urbana no Brasil, o autor abriu espaço para a crítica social, o comentário político e o humor. A maioria dos textos estão em terceira pessoa e variam entre notícias pequenas, com uma ou duas linhas, até um conjunto delas falando sobre o mesmo tema.

Além desse livro, ainda serão tratados, até o final deste ano, “Eles não usam black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri; “Poemas escolhidos de Gregório de Matos”, de Gregório de Matos; “Clara dos anjos”, de Lima Barreto; “Contos novos”, de Mário de Andrade e o “O vendedor de passados”, de José Eduardo Agualusa.

