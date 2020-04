Ratinho Junior e Cobra Repórter vistoriam UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro

A tão esperada Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), com 10 leitos, deve entrar em operação até o final deste mês de abril. Hoje (9), o deputado estadual Cobra Repórter esteve ao lado do governador Ratinho Junior, do secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e de autoridades locais para uma vistoria no local.

"Esta era uma reivindicação que vínhamos fazendo desde o ano passado. A UTI é de extrema necessidade para a região. Está toda pronta, equipada. Agora, nesta situação de pandemia do coronavírus, esta se tornou primordial para a população, uma urgência", destacou Cobra Repórter.

O governador ressaltou que a unidade deve entrar em funcionamento até o final de abril e está fazendo a contratação da equipe que vai atuar na UTI e a realizando a licitação para aquisição de equipamentos complementares. Mesmo com os possíveis problemas, a previsão é colocar a UTI em operação até o final de abril.

O governador Ratinho Junior e o secretário Beto Preto reconheceram o trabalho do deputado Cobra Repórter em prol da abertura da UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro e do comprometimento do governador Ratinho Junior com as causas do Norte Pioneiro.