Rede de supermercados abre 700 vagas de trabalho

A Companhia Sulamericana de Distribuição (CSD), rede que engloba os supermercados Cidade Canção, Amigão, São Francisco e Stock Atacadista, abriu 700 vagas de emprego em várias cidades onde atua, nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para as funções de operadores de caixa, auxiliares de padaria e de açougue, repositores, açougueiros, entre outras.

Ainda há vagas para as lojas de Maringá, Paranavaí, Londrina, Arapongas, Rolândia, Paiçandu, Apucarana, Umuarama, Cianorte, Toledo, Birigui, Araçatuba e Lins, além de postos de trabalho no Centro de Distribuição, que fica em Paiçandu. A diretora de Recursos Humanos, Cleide Nakashima, comenta que as contratações, que começaram no início de março, somam quase 10% do quadro total de funcionários da rede e devem-se a dois fatores principais: “como estamos liberando nossos colaboradores que pertencem ao grupo de risco da Covid-19, para que fiquem em casa, precisamos de mais pessoas para garantir o atendimento e o padrão de qualidade reconhecidos pelos nossos clientes. Além disso, estamos reforçando a estrutura para atender a grande demanda de vendas online”, destaca.

Os contratados terão como benefícios seguro de vida e participação nos resultados. Para evitar aglomeração, todo o processo de contratação será feito on-line. Os currículos devem ser cadastrados no site vagas.csdvarejo.com.br.