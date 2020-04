Rede Família Solidária já recebe doações

São alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza e cobertores que serão repassados a entidades beneficentes prioritárias. Somente neste primeiro dia as doações somam uma tonelada. Veja como doar.

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho começou a receber na segunda-feira (05) doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza e cobertores que serão repassados pela Rede Família Solidária a entidades beneficentes prioritárias. Somente neste primeiro dia as doações somam uma tonelada. A ação faz parte das medidas adotadas em função da Covid-19.

“Fazemos um apelo às empresas e pessoas físicas para que enviem doações. Os mais humildes são os mais necessitados e a secretaria está de mangas arregaçadas, com servidores e jovens voluntários, fazendo esse trabalho de arrecadação”, explicou Leprevost.

Em parceria com a Paróquia São Braz, foi aberto o Centro de Recebimento de Doações (CRD), local que concentrará as arrecadações em grande quantidade. Depois, todo o material será direcionado para as entidades cadastradas no Nota Paraná ou no aplicativo Paraná Solidário.

Outras entidades que não possuem cadastro podem se inscrever na página da Rede Família Solidária no Facebook, informando o CNPJ.

Também é aceita a colaboração de Voluntários Digitais para divulgar as ações da rede e conseguir doadores. Basta entrar na página da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (http://www.justica.pr.gov.br), ou no Facebook Rede Família Solidária, copiar as matérias relacionadas e direcionar aos amigos.

A Rede Família Solidária foi criada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho para dar suporte ao Departamento de Assistência Social no atendimento a entidades que acolhem crianças, adolescentes, famílias e deficientes em vulnerabilidade social e pessoal.

Como Doar

Os interessados podem fazer a doação diretamente pelo CRD/Paróquia São Braz, na Rua Antônio Escorsin, 1840, em Curitiba, das 12h às 17h. Outra opção é doar pela internet, por meio da página da Rede Família Solidária, em que também é possível cadastrar novas entidades.

Doações de pequenas quantidades podem ser feitas pelo aplicativo Paraná Solidário, disponível gratuitamente no APP Store e Google Play.

Boa ação

O empresário e corretor de seguros Cristiano Romagnolli ficou sabendo pela internet da possibilidade de fazer uma boa ação e doou álcool 70% líquido, um dos itens prioritários, e também alimentos não perecíveis, como arroz e feijão, que também são essenciais. “A gente sabe que toda e qualquer doação é importante. Isso também é um incentivo para que outros empresários e amigos doem. Queremos fomentar essa boa ação de modo que todos entrem nessa corrente do bem e possam ajudar quem mais precisa”, disse Cristiano.