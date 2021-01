Revista Científica do Tecpar completa 75 anos e é destaque no País

Desde 1946, a revista divulga artigos originais de pesquisa e revisões. Edição comemorativa terá artigos de pesquisadores do instituto e de universidades estaduais paranaenses. Objetivo é valorizar o trabalho dos pesquisadores locais em uma das revistas de maior expressão no cenário nacional.

Em 2021, a revista científica editada pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) completa 75 anos como um dos periódicos de maior expressão e relevância no cenário nacional, com reconhecida credibilidade na comunidade científica.

Desde 1946, o periódico intitulado Brazilian Archives of Biology and Technology – BABT (Arquivos Brasileiros de Biologia e Tecnologia) divulga artigos originais de pesquisa e revisões, contribuindo para o avanço da ciência, tecnologia e inovação − nacional e internacionalmente.

Para celebrar, o Tecpar irá lançar uma edição comemorativa da revista com artigos de pesquisadores do instituto e de universidades estaduais paranaenses. O objetivo é valorizar o trabalho dos pesquisadores locais em uma das revistas de maior expressão no cenário nacional.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado destaca que a longevidade do periódico reforça a importância do Tecpar na produção científica, nacional e internacional. Segundo ele, a credibilidade conquistada pelo BABT junto à comunidade científica se deve à criteriosa seleção na divulgação de pesquisas de alto nível.

“Os trabalhos são selecionados e avaliados pelo conselho editorial da revista, composto por pesquisadores brasileiros e estrangeiros com credibilidade e reconhecimento da comunidade científica. Desse modo, o instituto mantém sua vocação histórica de fomentar a pesquisa e possibilita que este conhecimento seja acessível a todos, já que a publicação é aberta e no formato digital”, afirma Jorge Callado.

Seleção

Por ano, a revista recebe, em média, 800 artigos, dos quais são publicados cerca de 15%. Só em 2020, a revista publicou cerca de 150 trabalhos científicos, em áreas que variam de biologia e ciências aplicadas a biotecnologia, por exemplo.

O editor-chefe do Conselho Editorial da revista é o responsável por receber os artigos e avaliar se o material tem ou não mérito científico. Nesta etapa é analisado se foram cumpridos os critérios de ética, dados estatísticos válidos, entre outras informações. Caso o texto seja aprovado, é enviado para os editores associados, que o encaminham para a revisão.

Atualmente o periódico conta com cerca de 500 revisores, selecionados entre pesquisadores renomados em sua área de atuação, de instituições nacionais e estrangeiras. Por fim, o artigo volta para o editor-chefe para definir se será aceito, negado, ou se ainda precisará de correções.

Mudança

No ano passado, o Tecpar implementou um importante ajuste no foco temático do periódico, que tem agora um escopo definido, voltado à aplicação da tecnologia em soluções que possam resolver problemas da sociedade. A atualização do escopo é fundamental para definir a identidade da revista.

O periódico continuará voltado para seis grandes áreas: agronomia, biologia aplicada, saúde humana e animal, ciência de alimentos, engenharia ambiental e engenharias diversas. No entanto, os próximos artigos submetidos deverão conter uma aplicação prática, focada no emprego de ferramentas tecnológicas como máquinas, instrumentos, métodos, técnicas e processos para explicar problemas atuais e emergentes.

História

Em 1946, o professor doutor Marcos Augusto Enrietti idealizou a criação de uma publicação para divulgar os avanços científicos e tecnológicos realizados pelo grupo de pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e Biologia. A iniciativa deu origem à revista Arquivos de Biologia e Tecnologia.

A partir de 1999, a publicação passou a se chamar Brazilian Archives of Biology and Technology (BABT), iniciando a publicação de trabalhos em língua inglesa. Desde 2001, a revista está disponível em formato eletrônico na Scientific Electronic Library Online (SciELO), biblioteca digital de artigos científicos com acesso aberto.

Apoio

Atualmente o BABT é apoiado por importantes instituições ligadas à produção científica, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Programa de Apoio a Publicações Científicas do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná e a Fundação Araucária.

Asimp/Tecpar