Ricardinho, ícone da seleção brasileira, participa do Aula Show

O Aula Show desta quarta-feira (24) tem a confirmação de um convidado especial. Ricardo Rodrigues, mais conhecido como Ricardinho, ícone da Seleção Brasileira. Ele será o participante de mais um episódio do programa e falará sobre como a educação foi fundamental em sua carreira.

O programa Aula Show é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e acontece todas quartas-feiras, às 18 horas, nos intervalos do Aula Paraná, sistema de aulas não presenciais criado para o período de pandemia.

A cada novo episódio uma nova personalidade é convidada para participar do bate-papo e falar um pouco sobre sua vida, carreira e sua ligação com a educação e com a sala de aula.

Ricardinho jogou em diferentes times nacionais e internacionais, como Paraná, Corinthians e Beşiktaş e Al-Rayyan.

Representou o País em 23 jogos pela seleção brasileira de 2000 a 2006. Tornou-se técnico e treinou times como o Paraná Clube, onde começou a jogar, Portuguesa e Londrina. Atualmente é comentarista esportivo.

Acesse o Aula Show desta semana no link AULA SHOW.

“Queremos mostrar aos nossos jovens como a Educação, os professores, as escolas podem fazer toda a diferença na sua vida. Ter a presença dessas personalidades vai trazer uma nova perspectiva de futuro para nossos alunos, que poderão ter neles exemplos de profissionais de sucesso nas suas áreas”, destaca Renato Feder, secretário estadual da Educação e do Esporte.

