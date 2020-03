Rodopar e Fepasc colocam à disposição da saúde do Estado frota de ônibus

A pedido do deputado estadual Cobra Repórter, que intermediou a negociação junto ao Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Paraná (Rodopar) e à Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina (Fepasc), a duas instituições colocaram à disposição do governador Ratinho Junior e da Secretaria de Saúde, os bagageiros dos ônibus que executam linhas intermunicipais do Estado do Paraná para transporte de insumos e equipamentos médicos ou quaisquer necessidades da área da saúde.

A viação Graciosa, que opera no litoral, já disponibilizou seus ônibus para ajudar. E as demais empresas, 18 no total, que operam em todo o Estado, também formalizaram a ajuda em reunião hoje na Secretaria de Estado da Saúde.

"É uma iniciativa inédita e muito bem-vinda nesta hora. Isso demonstra a importância dos ônibus do transporte intermunicipal na sua função de suprir as necessidades dos municípios, seja com passageiros ou insumos para este momento. Conversamos com o José Nolar Schaedler, residente do Rodopar e com o Felipe Gulin, presidente da Fepasc, e de imedato eles toparam ajudar. Isso vai facilitar o trabalho da Secretaria de Saúde, garantir o abastecimento de insumos em todo o Estado e, tenho certeza, esta agilidade pode salvar muitas vidas", declarou o deputado Cobra Repórter.

Veruska Barison/Asimp