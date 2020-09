Romanelli defende duplicação da PR-092 no Norte Pioneiro

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) defendeu ontem, 28, a inclusão da duplicação da PR-092 no Programa de Revitalização da Segurança Viária, anunciado pelo governador Ratinho Junior. A rodovia é o principal acesso do Norte Pioneiro a Curitiba e ao Porto de Paranaguá, mas grande parte ainda não é duplicada.

“A produção do Brasil e do Paraná passa pela PR-092. É uma rodovia importante para o transporte da produção de grãos do Brasil, que são exportados via Porto de Paranaguá. Também é o principal acesso do Norte Pioneiro a Curitiba”.

O governador Ratinho Júnior anunciou investimentos de R$ 4 bilhões em obras de infraestrutura e modernização de estradas rurais e rodovias, dentre elas, a PR-092. O perímetro urbano de Siqueira Campos será contemplado pelo programa. A meta é duplicar e implantar de marginais e dispositivos de interseção. A previsão é licitar a execução das obras ainda este ano.

Urgência

Romanelli lembra que os acidentes na rodovia são frequentes, por falta de infraestrutura necessária para minimizar os riscos aos motoristas. No ano passado, o Batalhão de Polícia Rodoviária, registrou 198 acidentes e de janeiro a setembro deste ano, foram 108.

Segundo o BPR, o trecho de Siqueira Campos lidera o número de acidentes, com 30,81% do total de ocorrências registradas. Depois Arapoti (26,74%), Wenceslau Braz (20,34%), Santo Antônio da Platina (9,88%); Joaquim Távora (6,97%); Quatiguá (4,02%) e Barra do Jacaré (1,16%).

“É urgente a necessidade de melhorias. Estamos reivindicando junto com os prefeitos do Norte Pioneiro a duplicação da rodovia em toda a sua extensão na região, sobretudo entre Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz, passando por Arapoti e Jaguariaíva, nos Campos Gerais”, defende Romanelli.

Até o momento, o único trecho que está em duplicação é o da Ponte do Rio Barigui que liga Curitiba a Almirante Tamandaré. No total, a rodovia tem 382,7 km de extensão e vai desde o distrito de Nossa Senhora Aparecida, em Andirá, na divisa com São Paulo, até Curitiba.

