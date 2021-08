Romanelli destaca importância de jornais regionais no Paraná

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, participou ontem (10) da reunião da Associação dos Jornais Diários do Interior do Paraná (ADI) e destacou a importância dos veículos regionais de comunicação para levar informações à sociedade. “Reconhecemos a importância da imprensa e o valor dos veículos filiados a ADI”, ressaltou.

Para Romanelli, os meios de comunicação são fundamentais na divulgação de notícias e verdadeiros contrapontos à onda de fake news (notícias falsas) que circulam por diversas plataformas virtuais. “Há uma relação de confiança com o que se publica em jornais e outros meios da imprensa, que é um dos pilares da democracia”, avaliou o deputado.

Segundo Romanelli, a Assembleia Legislativa construiu uma relação de confiança com a Associação de Jornais do Interior e disse que o legislativo está aberto às boas parcerias. “Quero agradecer em nome da Assembleia do Paraná essa boa parceria que temos. Ela vai continuar e estaremos sempre abertos a discutir as boas ideias”, declarou o parlamentar.

Pedágio

No encontro com dirigentes dos jornais, Romanelli também agradeceu a ampla cobertura das reuniões realizadas pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio, que abriram a possibilidade de discutir o novo modelo de concessão com a sociedade civil organizada e o setor produtivo. “Avançamos muito, mas ainda há diversos pontos que precisam ser debatidos”, disse.

O deputado explicou também que haverá um amplo debate sobre a nova proposta do governo federal. Segundo ele, há muitas questões regionais que ainda precisam ser esclarecidas. “São questões pontuais, como a localização das praças de cobrança e o degrau de 40% que será aplicado após as duplicações”, adiantou Romanelli.

Na avaliação do deputado, o Paraná conquistou uma grande vitória ao rejeitar o modelo híbrido, mas disse que tem muitas preocupações sobre a nova modelagem de licitação. “Não podemos errar de novo. O trauma dos 24 anos de concessão não pode se repetir”, disse.

Pandemia

Romanelli também fez um balanço das atividades da Assembleia Legislativa durante a pandemia e ressaltou a divulgação das ações. “Não paramos os trabalhos da Assembleia nem um dia. Deputadas e deputados seguiram ativos, com sessões virtuais, e aprovamos leis importantes para o enfrentamento da Covid e retomada da economia”, resumiu.

O deputado lembrou que o Paraná foi o primeiro estado a aprovar uma lei que tornou obrigatório o uso de máscaras. “Uma medida que ajudou a salvar muitas vidas”, avalia. “A pandemia não terminou e os cuidados sanitários ainda são fundamentais para evitar a evolução dos contágios”, alertou. “Tomará que as famílias possam comemorar o Natal reunidas”.

Romanelli recebeu, juntamente com o deputado Hussein Bakri (PSD), o título de Amigo da ADI. “Tenho muito respeito pelos órgãos de imprensa, por isso fico honrado com a homenagem”.

