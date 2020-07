Sanepar anuncia melhorias no Sistema de Abastecimento de Água

Companhia está investindo cerca de R$ 14 milhões para executar a troca de mais de 80 quilômetros da rede de ferro por PEAD, na região central

Ontem (13), representantes da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) se reuniram com o prefeito Marcelo Belinati, em seu gabinete, para anunciar formalmente a execução de um projeto que proporcionará melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Londrina.

A Sanepar está investindo cerca de R$ 14 milhões para executar a troca de mais de 80 quilômetros da rede de ferro por PEAD (polietileno de alta densidade), com aplicação de tecnologia no sistema de distribuição de água.

O obra pegará grande parte do centro de Londrina, iniciando pela Vila Casoni e suas proximidades. Posteriormente, serão executadas as tubulações do Centro, próximo ao Colégio Estadual Marcelino Champagnat, bairro Jacomo Violin, Vila Ziober, Vila Brasil, Jardim das Américas e Jardim Lago Parque. A estimativa da Sanepar é que a obra seja concluída entre 24 e 28 meses.

O gerente-geral da região nordeste da Sanepar, Rafael Malaguido, disse que a troca da rede de ferro antiga por uma rede nova vai proporcionar garantia de abastecimento para o centro da cidade e maior eficiência no sistema de distribuição de água. “Hoje, essa rede antiga nos causa pequenos vazamentos. Com essa troca, também vamos diminuir o volume de intervenções nos asfaltos, o volume de paradas no sistema, trazendo garantias maiores para a comunidade, às empresas e indústrias instaladas no centro e para todo o sistema de distribuição”, apontou.

O prefeito Marcelo Belinati ressaltou que a obra é importante para a cidade, pois irá reduzir as perdas geradas pelas tubulações antigas e maior qualidade para a água. Segundo ele, com isso, diminuirá também a necessidade de ficar quebrando as calçadas e asfalto constantemente, causando transtornos. “Serão trocadas as tubulações de ferro, de mais de 30 anos, por tubulações modernas, que possuem todas as características necessárias para preservar a qualidade de água que será servida à população. Agradeço ao governo do Estado e Sanepar, por essa importante obra para a cidade de Londrina”, enfatizou.

Entre os presentes na reunião estivaram o gerente da Sanepar, de Londrina, Fábio de Souza Benedito, representantes da FIENG Construtora, empresa que executará as obras, os secretários municipais de Obras e Pavimentação, João Verçosa, e do Ambiente, José Roberto Behrend, e também o chefe de Gabinete, Tadeu Felismino.

