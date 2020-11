Sanepar é a segunda melhor empresa de saneamento do País

Companhia subiu da terceira para a segunda posição na avaliação setorial e tem desempenho próximo a de países desenvolvidos, segundo avaliação do jornal Valor Econômico, que considera uma série de itens de gestão e serviços.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é a segunda melhor empresa do país no setor água e saneamento, conforme o ranking Valor 1000 divulgado pelo Valor Econômico na sexta-feira (30). O ranking também posiciona a Sanepar entre as 50 maiores empresas do Sul do país.

Ao comentar os desafios para a universalização do setor de água e esgoto, a reportagem do Valor registra que a Companhia fez bem a lição de casa e subiu da terceira para a segunda colocação no ranking setorial, com desempenho próximo ao de países desenvolvidos.

Na avaliação das melhores do setor água e saneamento, foram considerados Receita líquida, Margem Ebitda, Rentabilidade, Margem da atividade, Liquidez corrente, Giro do ativo, Cobertura de juros e Crescimento sustentável.

Na classificação das mil maiores empresas do país, a Sanepar saltou da 152ª. Para a 147ª. posição. Para o diretor-presidente da Companhia, Claudio Stabile, o ranking confirma a robustez da empresa que vem consolidando uma performance positiva num mercado que se torna competitivo com a alteração do marco legal do saneamento.

“A Sanepar é uma empresa bem estruturada e conquista este lugar por desenvolver seu trabalho com muita seriedade e competência.”

