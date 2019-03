Saúde assina convênios com municípios para realização de obras

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, assinou na sexta-feira (01) uma série de convênios para dar prosseguimento a obras em unidades de atendimento à população e definiu o pagamento de R$ 34 milhões para prestadores de serviços para municípios do Estado que estão sob a gestão da Secretaria.

O pagamento se refere a serviços como hemodiálise, oncologia e outros procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade. “A Secretaria está fazendo as coisas acontecerem dentro da normalidade, em nome do bom relacionamento do governador com os prestadores de serviços de saúde do Paraná”, disse Beto Preto. “É uma obrigação de nossa parte, mas dentro da lógica de governo de transparência também temos a obrigação de informar a todos que os pagamentos estão em dia”, acrescentou.

Entre as obras que vão receber recursos neste momento estão o Centro de Especialidades Jaime de Lima, o antigo PAM - Pronto Atendimento Municipal da cidade de Arapongas; e o Hospital Regional de Guarapuava, que está recebendo cerca de R$ 2,2 milhões para a compra de mobiliário e alguns equipamentos. Os recursos são do Fundo Estadual de Saúde.

“Este é um mandato de conjugação de esforços com os municípios, que aposta na regionalização da saúde”, disse o secretário.

No caso de Arapongas, os recursos estarão à disposição da prefeitura para dar o melhor encaminhamento possível dentro da legislação e da licitação que foi feita para reforma do Centro de Especialidades. “Tenho certeza que cidadãs e cidadãos daquela região serão bem atendidos pela reforma em parceria entre o Estado e a prefeitura”, ressaltou Beto Preto. Esses convênios que foram assinados na presença do subchefe da Casa Civil, Alexandre Guimarães, e que estavam em tramitação na Secretaria, vão beneficiar moradores de várias regiões do Paraná, disse o secretário.

AEN