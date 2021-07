Sebrae abre indicações para o Prêmio Startups do Paraná

Serão reconhecidas startups nas categorias Revelação e Referência Regional

Até o dia 16 de agosto, o Sebrae/PR recebe indicações de startups para a segunda edição do Prêmio Startups do Paraná. A divulgação dos vencedores vai ocorrer em 26 de agosto, ao vivo, durante o Conecta 2021, evento do Sebrae/PR que acontece de forma 100% online e gratuita, em 25 e 26 de agosto, a fim de promover o intercâmbio de conhecimento e fomentar a inovação no estado do Paraná.

As indicações serão feitas de forma online via formulário oficial do prêmio, por meio de votação popular e estarão abertas a todos os ecossistemas de inovação do estado. O prêmio possui duas categorias e, após as indicações, serão reconhecidas as startups Referência e Revelação em cada uma das seis macrorregiões do estado, sendo que a grande vencedora, aquela que receber o maior número de indicações, será revelada durante o Conecta 2021.

O consultor do Sebrae/PR, Nickolas Kretzmann, explica que as indicações para a categoria Revelação Regional devem ser startups paranaenses com até dois anos de fundação que tenham apresentado grandes feitos nos últimos anos, como alta taxa de crescimento, diferencial de mercado e com líderes ousados.

Já para a categoria Referência Regional, a startup indicada deve ter no mínimo dois anos de mercado, modelo de negócio consolidado, em constante escala de crescimento e ser vista como uma startup a ser seguida. “Essa empresa deve ser aquela que é exemplo para outros empreendedores da região”, diz o consultor.

Segundo Kretzmann, a premiação visa reconhecer e valorizar as startups paranaenses, mostrando a força do Estado por meio de negócios inovadores. “Dentre mais de 1.400 startups mapeadas por nós no Paraná, conheceremos quem são as seis Referência e as seis Revelação paranaenses no ano de 2021. A premiação vai deixar evidente a potência dos nossos negócios e será uma grande vitrine para os empreendedores reconhecidos e premiados”, completa.

As indicações para o prêmio podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/PrêmioStartupsParaná.

Conecta 2021

As inscrições para participar do Conecta 2021 estão abertas. Neste ano, o formato está mais dinâmico, com palestras e painéis de 20 a 40 minutos e foco em resultados, além de apresentações culturais, mentorias e conexões. Além da premiação Startups do Paraná, também será realizada a premiação Habitats de Inovação, que vai reconhecer os ambientes de inovação que se destacaram ao longo do ano, em todas as regiões do Estado.

Asimp/Sebrae