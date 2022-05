Sebrae Paraná divulga finalistas do XI Prêmio Prefeito Empreendedor

Os vencedores da etapa estadual serão conhecidos no dia 31 de maio; prefeito de Curitiba, Rafael Greca, está na final na categoria Cidade Empreendedora

No próximo dia 31, o Sebrae Paraná vai divulgar os vencedores da etapa estadual do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, iniciativa de reconhecimento aos gestores públicos municipais que implantaram projetos com resultados comprovados de desenvolvimento dos pequenos negócios e modernização da gestão. A cerimônia será em Curitiba, no restaurante Família Madalosso.

No total, 20 prefeitos paranaenses são finalistas em 8 categorias: Desburocratização; Governança Regional e Cooperação Intermunicipal; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Cidade Empreendedora; Empreendedorismo na Escola; Inovação e Sustentabilidade; Sala do Empreendedor; e Compras Governamentais.

A décima primeira edição recebeu 89 projetos, de 71 municípios paranaenses. Cada município podia se inscrever em até duas categorias. Por isso, os prefeitos de Guaíra, Heraldo Trento, de Foz do Iguaçu, Francisco Lacerda Brasileiro, de Londrina, Marcelo Belinati, e de Cascavel, Leonaldo Paranhos, são finalistas em mais de uma categoria.

Os vencedores da etapa estadual, que serão conhecidos na cerimônia do dia 31, concorrem a etapa nacional do prêmio, que será realizada no dia 28 de junho. Em 2019, na última edição nacional do prêmio bianual, o Paraná teve dois vencedores: os ex-prefeitos Hiroshi Kubo, de Carlópolis, e Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, de Ponta Grossa.

Para o gerente da Unidade de Ambiente e Negócios Empresariais do Sebrae Paraná, Luiz Antônio Rolim de Moura, o prêmio, além de reconhecer com mérito as pessoas que acreditam na pequena empresa como ferramenta de desenvolvimento, é também uma forma do Sebrae agradecer o apoio que os prefeitos e prefeituras tem dado para os empreendedores do Estado.

“Ficamos motivados com o número e a qualidade dos projetos recebidos nesta edição. E isso é um fato histórico, que demonstra a força do empreendedorismo, que mesmo num período de pandemia, é reconhecido nas prefeituras”, afirmou Rolim.

Durante toda a história do prêmio, realizado desde 2001, nove municípios paranaenses já venceram a etapa nacional do Prêmio. Além de Ponta Grossa e Carlópolis, também já foram premiados: Guarapuava, Santa Helena, Munhoz de Mello, Laranjeiras do Sul, Bom Sucesso do Sul, Cascavel e Jacarezinho.

Finalistas da Etapa Estadual 2022, por categoria:

Desburocratização: Leonaldo Paranhos, de Cascavel, Marco Antônio Franzatto, de Cianorte, e Heraldo Trento, de Guaíra.

Governança Regional e Cooperação Intermunicipal: Marcelo José Bernardelli Palhares, de Jacarezinho, Rodrigo de Oliveira Souza Koike, do município de Tapejara, e Heraldo Trento, de Guaíra.

Compras Governamentais: Francisco Lacerda Brasileiro, de Foz do Iguaçu, Marcelo Belinati Martins, de Londrina, e Elídio Zimerman de Moraes, de Mangueirinha.

Marketing Territorial e Setores Econômicos: Ulisses Maia, de Maringá, Osnei Staldler, de Prudentópolis, e Luiz Carlos Beletti, de Tupãssi.

Cidade Empreendedora (Região Sul): Rafael Greca, de Curitiba, Kosmos Panayotis Nicolaou, de Palmas, e Francisco Lacerda Brasileiro, de Foz do Iguaçu.

Empreendedorismo na Escola: Sebastião Ferreira Martins Junior, de Apucarana, Mario Junio Kazuo da Silva, de Cafezal do Sul, e Fábio de Oliveira D'Alécio, de Ubiratã.

Inovação e Sustentabilidade: Celso Fernando, de Guarapuava, Marcelo Belinati Martins, de Londrina, e Leonaldo Paranhos, de Cascavel.

Sala do Empreendedor: Culestino Kiara, de Cafelândia, Elizabeth Silveira Schmidt, de Ponta Grossa, e Bachir Abbas, de União da Vitória.

Asimp/Sebrae Paraná