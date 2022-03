Sebrae Paraná é premiado no Melhores em Gestão, da FNQ

No total, 10 empresas receberam o reconhecimento nacional pela qualidade na gestão

O Sebrae Paraná recebeu, na quinta-feira (17), o reconhecimento de Melhores em Gestão da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) na categoria Bronze. Tradicionalmente realizada desde 1992, a premiação reconhece organizações que são referência no tema, com o objetivo de estimular o desenvolvimento, promover a melhoria da qualidade de gestão e o aumento da competitividade. A cerimônia foi realizada de forma virtual e transmitida pelo YouTube da instituição e a matéria completa, com todos os vencedores estará disponível no site.

A conquista é o resultado de ações propostas por meio do Programa Sebrae de Excelência em Gestão (PSEG), que têm como intuito diagnosticar e implementar um plano de melhoria visando a busca pela excelência na gestão.

“Desde 2011 estabelecemos metas e práticas de aperfeiçoamento na gestão, perante um modelo referencial reconhecido internacionalmente, o Modelo de Excelência da Gestão (MEG). Receber esse prêmio demonstra que o Sebrae Paraná, mesmo em tempos de pandemia, conseguiu adequar as operações e atuar para levar informação, inovação, capacitação aos pequenos negócios, com processos internos balizados pela gestão da qualidade”, pontua o diretor-superintendente do Sebrae Paraná, Vitor Tioqueta.

Em seu discurso, o presidente executivo da FNQ, Ronald Dauscha, parabenizou as organizações pelo interesse e empenho na participação do prêmio Melhores em Gestão.

“Sabemos bem que, chegar até aqui, é muito compensador. No entanto, não é fácil. A missão da FNQ é auxiliar as empresas para que sejam produtivas e competitivas no mercado, sempre com foco na gestão voltada para a excelência. Por isso, está sempre na vanguarda dos temas relacionados à gestão e à inovação, tanto para organizações públicas quanto privadas. Contem conosco nessa jornada”, completou.

O Sebrae Paraná conquistou o prêmio Melhores em Gestão na categoria (Crédito: divulgação).

Em março de 2020, com o início da pandemia do coronavírus, o Sebrae Paraná colocou em prática um projeto que já estava estruturado devido à proatividade, um dos pontos priorizados pelo MEG. A instituição estava se preparando para a realização de trabalho no modelo home office. A estrutura tecnológica, como computadores, notebooks, acessos em nuvem e ramais, estava mapeada e facilitou o período de transição para o ambiente digital. Outro ponto dessa ação foi o envio de cadeiras ergonômicas para os colaboradores.

A rápida adaptação permitiu ampliar o atendimento. No Índice de Recomendação do Sebrae, que mede a satisfação dos clientes (NPS), a instituição alcançou a nota de 80,9%, superior à média do mercado de 75%.

“Nesses dez anos de atividade, o nosso trabalho com a gestão foi marcado pela busca contínua da melhoria e promoção de transformações importantes na instituição. E o MEG serve como provocador para estas mudanças. Nós buscamos atender às necessidades e expectativas dos nossos stakeholders de forma estratégica e estruturar processos que gerem valor para eles. O reconhecimento é consequência deste esforço, recebemos com muita alegria e nos motiva a continuar essa evolução”, diz o consultor do Sebrae Paraná, responsável pela coordenação do programa, Rogério de Campos Souza.

O Sebrae Paraná conquistou em 2021 o Prêmio Lugares Incríveis Para Trabalhar, promovido pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e o UOL, alcançando o 1º lugar da categoria Pequena Empresa e o 1º lugar no setor de Educação. A instituição ainda foi reconhecida outras cinco vezes na premiação Melhores Empresas Para Trabalhar da Você S/A entre os anos de 2015 e 2019 e possui o Certificado de Excelência no Atendimento RA1000, do Reclame Aqui.

Em 2021, o Sebrae atendeu 368.920 empresas paranaenses, entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Entre as atendidas, 95,36% finalizaram o ano em funcionamento.

Entre as empresas reconhecidas junto com o Sebrae Paraná, estão a Copel, Grupo Energisa, Irani Papel e Embalagem, Neoenergia Cosern e a Turbo Brasil.

Asimp/Sebrae 50+50