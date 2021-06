Sebrae/PR e AMP firmam parceria para 60 novas Salas do Empreendedor

Convênio leva desenvolvimento a municípios paranaenses por meio do fortalecimento da gestão, inovação e atuação de pequenos negócios

Com 242 locais físicos em 235 municípios do Paraná nos próximos meses, a rede de Salas do Empreendedor do Sebrae/PR, em parceria com os municípios, será expandida com a abertura de 60 novas unidades. O anúncio ocorreu ontem (29), em live com prefeitos, com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e o Governo do Estado. A instalação dos novos espaços de apoio e o atendimento acontecem pelo programa Desenvolve Paraná e iniciam em julho.

As Salas do Empreendedor são um canal de atendimento do Sebrae/PR. Com elas, os microempreendedores individuais (MEI) são amparados em várias frentes, desde a formalização, capacitações, consultorias, até a orientação para acesso ao crédito. Os serviços são totalmente gratuitos.

Para o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, a parceria com a AMP e o apoio do Governo do Estado são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios e o fortalecimento da economia, o que passa pela força dos pequenos negócios.

“No ano passado, cerca de 70% das empresas abertas no Paraná foram MEI. No período, as salas realizaram 118.210 atendimentos, o que demonstra a importância de ampliarmos essa rede com apoio dos prefeitos, AMP e dos próprios empreendedores”, pontua Tioqueta.

As 60 novas salas trazem uma inovação. Serão as primeiras do Brasil a disponibilizar também serviços digitais para o usuário. “Significa que além do atendimento físico em horários de funcionamento das prefeituras, os empreendedores e empresários locais também poderão realizar atendimentos através de uma plataforma digital a qualquer dia e horário”, destaca o diretor-superintendente.

O presidente da AMP e também prefeito de Jesuítas, no oeste do Estado, Júnior Weiller, destacou a iniciativa inédita pelo fortalecimento da economia nos municípios. “As salas vão levar oportunidades e apoio aos empreendedores. Consequentemente, vão gerar renda e empregos em todos os cantos do Paraná. Vamos promover desenvolvimento e oportunidades de forma igualitária e melhorar a qualidade de vida da população”, projeta Weiller.

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, Guto Silva, relembrou que os pequenos negócios foram os mais afetados pela pandemia e que a iniciativa da abertura das novas salas é essencial para a orientação dos empreendedores.

“As salas são uma importante ferramenta de acesso para orientar milhares de empresários que buscam por informação e suporte. A ampliação deste atendimento estimula e encoraja esses empreendedores, que continuam garantindo empregos dos paranaenses. Com o avanço da vacinação no segundo semestre do ano, este instrumento de apoio das salas vai ser essencial neste momento de retomada”, pontua.

Municípios parceiros

Campina do Simão, Ivaí, Laranjal, Porto Amazonas, Rebouças, Rio Azul, Sengés, Teixeira Soares, Agudos do Sul, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Balsa Nova, Doutor Ulysses, Guaraqueçaba, Itaperuçu, Morretes, Altônia, Diamante do Norte, Doutor Camargo, Indianápolis, Iporã, Mariluz, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, São Manoel do Paraná, São Tomé, Itambé, Engenheiro Beltrão, Janiópolis, Abatiá, Califórnia, Cambira, Marilândia do Sul, Santa Cecília do Pavão, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Primeiro de Maio, Pitangueiras, Sertanópolis, Formosa do Oeste, Ibema, Jesuítas, Ouro Verde do Oeste, Rio Bonito do Iguaçu, Diamante do Oeste, São Pedro do Iguaçu, Foz do Jordão, Três Barras do Paraná, Ampére, Cruz Machado, Flor da Serra do Sul, Itapejara d’Oeste, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Paula Freitas, Pérola do Oeste, Renascença, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste e São Jorge d’Oeste.

Nos 60 municípios, estima-se que são 30 mil microempreendedores individuais já formalizados e que passarão a contar com o apoio das Salas do Empreendedor.

Asimp/Sebrae/PR