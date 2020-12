Sebrae/PR fortalece o ambiente de negócios para micro e pequenas empresas

Além de apoiar os pequenos negócios, instituição tem programas para o desenvolvimento de munícipios. Novo espaço digital dedicado ao tema está no ar

A preparação dos empresários, em diversos campos da gestão, é um fator fundamental para obter bons resultados. Mas, não é o suficiente. Outras condições também podem contribuir para o sucesso dos pequenos negócios, como políticas públicas favoráveis, acesso ao crédito, desburocratização, acesso a mercados, inovação, associativismo e educação empreendedora. Neste sentido, o Sebrae/PR tem uma linha de atuação dedicada ao ambiente de negócios. São ações e programas que impactam no desenvolvimento das cidades, dos empreendimentos e, por consequência, das pessoas.

Luiz Antonio Rolim de Moura, gerente da Unidade de Ambiente e Negócios Empresariais do Sebrae/PR, explica que o trabalho visa levar conhecimento à sociedade e preparar o ambiente de forma a ser sustentável e amigável para os pequenos negócios. “Fazendo uma analogia, o Sebrae prepara a terra para a boa semente dos pequenos negócios, que transformam e fazem a sociedade ser mais produtiva, inclusiva e crescer”, compara Rolim.

O ambiente de negócios é influenciado por uma série de fatores e desafios. O acesso ao crédito, por exemplo, é um dos principais “gargalos” dos pequenos empreendimentos.

Uma das estratégias do Sebrae/PR para facilitar a liberação de créditos passa pelas seis Sociedades Garantidoras de Crédito do Paraná, resultado da parceria com cooperativas de crédito, Fomento Paraná, BRDE, associações comerciais, prefeituras e governo do Estado. Desde 2010, empresários de 260 dos 399 municípios paranaenses foram beneficiados – somados, os recursos ultrapassam os R$ 500 milhões de garantias concedidas às micro e pequenas empresas.

Em Umuarama, noroeste paranaense, a confeiteira Carla Sandra Muller Arns, que havia começado de modo informal, recorreu à Noroeste Garantias, com sede em Maringá, a fim de ampliar os serviços. Hoje, com os investimentos realizados, a Magia dos Doces ganhou espaço para produção e salão onde funciona a loja de produtos artesanais e uma cafeteria. A empresa conta, atualmente, com 12 funcionários.

“Na Noroeste Garantias, conseguimos uma carta de aval no valor de R$ 92 mil. Foi o que viabilizou o empréstimo em uma instituição financeira para aplicarmos na ampliação. Embora tenhamos perdido movimento no local por conta da pandemia, enxergamos uma oportunidade para expandir o delivery”, conta Carla.

Ainda na temática do crédito, o Sebrae/PR criou o programa Mais Finanças para levar educação, informações e orientações para o acesso consciente ao crédito. Entre os conteúdos, palestras, lives, consultorias podcasts e até uma solução chamada Balcão de Crédito, em que é possível fazer submeter a empresa a um diagnóstico. As informações podem ser acessadas no site da Comunidade Sebrae e também no portal da instituição.

Compras governamentais

O Sebrae/PR atua também no incentivo às compras públicas, que representaram fatia de 12% do Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil (R$ 7,3 trilhões em 2019, segundo dados do Ministério da Economia). No Paraná, com informações do Tribunal de Contas, em 2018, o volume de compras dos municípios foi de R$ 12 bilhões, sendo 38% destinados para o mercado da MPE e 18% para as MPEs locais do território e municípios.

A mais recente estratégia neste campo é a parceria do Sebrae/PR com o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e sindicatos filiados, Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG), com o curso “Aprenda a vender para o Poder Público”. Em 15 horas, estão compiladas as regras básicas da licitação eletrônica e o funcionamento das ferramentas usadas para as licitações no Paraná e outras disponíveis no mercado.

Claudenilson Gonçalves Daniel, empresário do setor de confecções de Londrina, tem participado de licitações após receber suporte do Sebrae/PR. A empresa foi vencedora em licitações para uniformes de prefeituras como Londrina e Cambé e também do Sistema S, como Sesi SP e PR e Sesc RJ.

“É preciso passar por treinamento para o segmento de licitação, mas é um mercado muito promissor. Já tivemos que contratar mais colaboradores para atender à demanda”, conta Daniel.

Outra das ferramentas utilizadas para o incentivo dos pequenos empreendedores a participar cada vez deste mercado é o Escritório de Compras Públicas. É um serviço público prestado de forma mista, através de parceria entre órgãos da administração pública e a iniciativa privada, com o objetivo de ofertar atendimento às MPEs fornecedoras e entidades compradoras. No Paraná, são 19 locais de atendimento. As informações detalhadas também estão no site do programa Compra Paraná (www.comprapr.com.br).

Da crise à oportunidade

O programa Reinvente sua Cidade - da Crise à Oportunidade foi lançado em setembro passado, resultado da parceria entre Sebrae/PR, AMP (Associação dos Municípios do Paraná), Governo do Estado, Sistema Fiep, Fecomércio PR, Fetranspar, BRDE, Fomento Paraná, Sistema Ocepar, Faciap e Fampepar.

A concepção levou em conta as medidas preventivas destinadas à pandemia de Covid-19, oferecendo aos gestores municipais uma ferramenta do tipo faça você mesmo, gratuitamente. É um manual com seis etapas para estruturar a força-tarefa local, que poderá organizar ações sem a presença de consultores do Sebrae/PR, evitando o deslocamento desnecessário de pessoas.

O prefeito de Fazenda Rio Grande, Marcio Wozniack, que também presidente a Assomec (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba), aponta o Reinvente sua Cidade como uma alternativa importante para a retomada do crescimento.

“É uma ferramenta para todos os municípios do Paraná, pois pode ser aplicada de acordo com a realidade local. Pode, inclusive, ajudar no planejamento das prefeituras para impulsionar o setor produtivo”, acredita Wozniack.

Para conhecer, participar e sugerir ações e projetos no âmbito do ambiente de negócios, acesse a página https://www.sebraepr.com.br/fortalecer/ dedicada ao desenvolvimento de municípios e do Paraná pela melhoria do panorama competitivo para as micro e pequenas empresas.

