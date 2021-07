Sebrae/PR promove “Circuito Eixo Indústria”, com 30 rodadas de negócios, em 12 cidades do Paraná

Iniciativa é voltada para os pequenos negócios de diferentes cadeias produtivas industriais e tem como objetivo aproximar grandes empresas âncoras e pequenos fornecedores do Estado

O Sebrae/PR deu início ao circuito de rodadas de negócios setorial da construção civil e indústria, que vai contemplar 12 cidades do Estado até o final da programação, em dezembro. De forma 100% online, a iniciativa tem como objetivo aproximar empresas âncoras e fornecedores, constituídos, na maioria, por pequenos negócios.

Estão contempladas nas rodadas empresas da construção civil, arquitetura, eletroeletrônicos, vestuário, design, cosméticos, metalmecânicas, administradoras de condomínios, setor moveleiro, startups e investidores.

Conforme a consultora do Sebrae/PR, Adriana Kalinowski, para tornar os resultados ainda mais assertivos nas rodadas, foi realizada uma pesquisa de oferta e demanda. “Desta forma, aproximamos os compradores dos fornecedores corretos para suas necessidades”, explica.

Participam por rodada 15 empresas âncoras, com a disponibilização de 30 vagas para micro e pequenas empresas, que são os potenciais fornecedores. “É a oportunidade de os pequenos negócios mostrarem aos compradores seus produtos e serviços inovadores e abrir portas para novas parcerias”, frisa Adriana.

Dentre os municípios que fazem parte do circuito estão Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Campo Largo, Maringá, Cascavel, Fazenda Rio Grande, Londrina, Paranaguá, Colombo, Ponta Grossa, além do litoral do Estado e Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Na segunda quinzena de julho a programação segue com rodadas em Curitiba. Nesta quinta-feira (22), com a indústria moveleira, e no dia 27, com a construção civil e startups. Em agosto, o circuito acontece no dia 5, em São José dos Pinhais, com a construção civil; no dia 10, em Curitiba, com a Associação dos Comerciantes de Material de Construção (Acomac); no dia 11, na Região Metropolitana, também com a Associação; no dia 12 será a vez do litoral do Estado; dia 19, em Curitiba, com empresas de cosméticos; dia 24, em Campo Largo, com a indústria; dia 26, em Curitiba, com a prefeitura e empresas de design.

Para mais informações sobre as rodadas de negócios é possível acessar o portal do Sebrae/PR ou a Central de Relacionamento, no 0800 570 0800.

Asimp/Sebrae/PR