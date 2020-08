Senac oferece 1500 vagas gratuitas de Aprendizagem para empresas

O Senac PR, somado com a liderança da Fecomércio, está ofertando 1500 vagas gratuitas para o Programa de Aprendizagem Senac em todo o Paraná. Estas vagas são direcionadas às empresas do comércio de bens, serviços e turismo , que podem procurar a unidade do Senac mais próxima para garantir o benefício.

A oferta tem como objetivo contribuir com o planejamento da retomada econômica do estado. Graças à parceria empresa e escola, a aprendizagem é a melhor opção de aprendizado profissional. Além de contribuir na contratação obrigatória de jovens aprendizes, o programa agrega o ensino com a prática profissional, e gera renda para família, uma vez que o aprendiz tem direito a uma remuneração acordada com a empresa.

Atuação

Através do trabalho somado ao ensino profissional, o aprendiz atua nas áreas do comércio de bens, serviços e turismo, interagindo com indivíduos de diferentes contextos sociais e culturais, com destaque à comunicação assertiva, capacidade analítica, reflexiva e criatividade na solução de problemas. Apropria-se de novas tecnologias, atuando de forma sustentável e inovadora no mundo do trabalho.

Vamos capacitar juntos, através de conhecimentos relacionados às dimensões pessoal, profissional e social, exercendo atividades de forma autônoma e crítica, agindo eticamente e reconhecendo-se como sujeito livre e de direitos.

Para empresas

Para outras informações e garantir uma vaga o empresário deve procurar a Unidade do Senac mais próxima. Em seguida, a empresa deve recrutar o aprendiz e encaminhar a documentação necessária para a Unidade efetivar a matrícula no curso de Aprendizagem de interesse.

