Sertanópolis: Assembleia homenageia campeão de evento londrinense de torneio nacional de rodeios

Durante a sessão plenária de ontem (17) o atleta Assyrio José Reinaldo Dias foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Paraná por conquistar a final nacional da Copa Wrangler Ekip Rozeta de montaria em touros. Natural de Sertanópolis, o peão foi o campeão da etapa da Expo Londrina 2022 e recebeu por proposição do deputado Marcio Pacheco (Republicanos) a menção honrosa.

Os votos do Poder Legislativo se estenderam a Sertanópolis, representada também pela prefeita Ana Ruth Secco. De acordo com o deputado Márcio Pacheco, mais dois atletas do município tiveram destaque na etapa londrinense da competição nacional. “Assyrio tem se tornado uma grande referência, tem levado muita alegria para o povo de Sertanópolis”, disse.

“Estou muito contente, é um privilégio estar na Assembleia Legislativa representando Sertanópolis. Estou em uma fase boa, vou me recuperar de uma lesão que tive há alguns dias e brigar por outros bons resultados para representar bem a minha cidade”, falou Assyrio ao receber a homenagem.

Assyrio Dias iniciou nas competições de montaria aos 16 anos, foi campeão dos torneios regionais de Londrina, Sertanópolis, Paranaguá, Caçador (SC) e Cordilheira Alta (SC). O Atleta está classificado para competir também no maior rodeio do Brasil, a Festa do Peão de Barretos (SP). São dez os participantes da elite do evento, sendo Assyrio o quinto no ranking.

ALEP