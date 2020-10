Showrooms de construtora "vestem" rosa no mês da conscientização

Grupo A.Yoshii realiza ações envolvendo colaboradores e ilumina unidades para promover o Outubro Rosa

Durante o “Outubro Rosa”, é tradicional que empresas e instituições promovam ações e iniciativas para alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce de câncer de mama. Também é habitual que famosos monumentos arquitetônicos, como a Torre Eiffel, o Empire State Building e o Cristo Redentor estejam iluminados com a cor, reforçando a importância desta causa. É com este espírito que todos os showrooms da construtora A.Yoshii, nas cidades de Curitiba, Londrina e Maringá, no Paraná, e em Campinas, no estado de São Paulo "vestiram-se" de rosa.

Ciente de sua responsabilidade social, a construtora visa por meio de ações propagar entre os colaboradores os propósitos da campanha mundial, bem como estimular o engajamento interno. “Sabemos que hoje a mobilização do Outubro Rosa também discute sobre como melhorar a vida de mulheres que já sofrem com a doença. Isso nos dá a oportunidade de olharmos para a saúde feminina como um todo”, comenta o diretor do departamento de Recursos Humanos do Grupo A.Yoshii, Aparecido Siqueira.

De acordo com dados levantados pelo Instituto Oncoguia, ter o diagnóstico precoce aumenta significamente as chances de cura, visto que 95% dos casos que são identificados no estágio inicial têm a possibilidade de cura. "E esse é um dos nossos objetivos com a ação de comunicação interna. Fazer com que todos os nossos colaboradores se atentem ao problema e façam os exames preventivos", destaca.

Construtora realiza ações internas

Para impactar ainda mais, foram entregues aos colaboradores cordões de crachás rosa e azul - que também serão utilizamos durante o Novembro Azul (mês de conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata). Balões cor-de-rosa também “invadiram” todos os departamentos do Grupo A.Yoshii, panfletos informativos com informações sobre o Outubro Rosa foram distribuídos para os colaboradores, além de diversas outras ações internas sobre o tema.

Siqueira acredita que, para ter eficiência nessas iniciativas, é preciso ter respaldo de um especialista da área de saúde. “Dentre as ações voltadas para os colaboradores, também realizamos a produção de um vídeo com médico oncologista explicando os sinais e os sintomas, informando métodos de prevenção e as possibilidades de tratamento. Desta forma, temos a certeza que nos aproximamos e incentivamos a preocupação em cuidar da saúde”, salienta.

Asimp/Grupo A.Yoshii