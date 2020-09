Sistema Confea/Crea/Mútua realiza eleições nesta semana

Eleitores podem votar das 8h às 19h; todas as medidas de segurança devido à pandemia serão tomadas

Nesta quinta-feira (01), das 08h às 19h, serão realizadas as eleições do sistema Confea/Crea/Mútua 2020. As eleições são para escolher: o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), o Conselheiro Federal - Modalidade Agronomia e ainda os diretores geral e administrativo da Mútua (caixa de assistência dos profissionais do Crea).

A regional de Londrina é composta por seis inspetorias: Londrina, Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Ibaiti. Nessa regional, os locais de votação serão:

- Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Av. Maringá, 2400);

- Inspetoria de Londrina (Av. Duque de Caxias, 630) ;

- Inspetoria de Cornélio Procópio (R. Benjamin Constant, 371);

- Inspetoria de Bandeirantes (R. Eurípedes Rodrigues, 755, sala 504);

- Inspetoria de Jacarezinho (R. Antonio Lemos, 954);

- Inspetoria de Santo Antônio da Platina (Av. Coronel Oliveira Motta, 467);

- Inspetoria de Ibaiti (R. Joaquim da Silva Réis, 141).

As demais regionais do Estado também terão votação no mesmo dia e horário, assim como os outros 26 Creas do país. No Paraná, serão 47 locais de votação. Podem votar os profissionais registrados e em dia com as obrigações perante o Sistema Confea/Crea. Todos os cargos têm mandato de três anos.

É importante lembrar que a eleição vai acontecer seguindo todas as medidas de prevenção ao coronavírus. As cabines de votação serão higienizadas ao fim do uso de cada eleitor, e os mesários foram treinados para garantir a segurança e o distanciamento social. Ressaltando que todos os votantes precisam estar com máscara e um documento oficial com foto.

Fiama Heloisa/Asimp