Sistema Fiep lança Rota Estratégica dos Setores Têxtil, Vestuário e de Artefatos de Couro

Estudo aponta caminhos para o setor crescer e se desenvolver nos próximos 10 anos

O Sistema Fiep lança na quinta-feira (21 de janeiro) o estudo Rota Estratégica para o Futuro da Indústria Paranaense-2031 (setores Têxtil, Vestuário e de Artefatos de Couro). O trabalho identifica fatores críticos que precisam ser vencidos nos próximos 10 anos, indicando ações de curto, médio e longo prazo para que o Paraná se torne referência em moda sustentável, inovadora, competitiva e reconhecida internacionalmente. O objetivo é ser um mapa que mostre ao empresário os caminhos a serem seguidos para que o setor cresça em conceito, faturamento e competitividade e possa estar inserido em todas as cadeias globais de comércio.

A Rota Estratégia para o Futuro da Indústria Paranaense 2031 (setores Têxtil, Vestuário e de Artefatos de Couro) é o resultado de uma construção coletiva com representantes da indústria, de instituições de ensino e pesquisa, do governo, do terceiro setor, de sindicatos e associações de classe, com a coordenação do Observatório Sistema Fiep.

O lançamento será online, às 9 horas de quinta-feira (21), com a participação do presidente do Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, e representantes das indústrias e instituições parceiras. Será transmitido pelo youtube, no Canal da Indústria. Para acompanhar o lançamento, acesse: https://www.youtube.com/canaldaindustriapr

Elvira Fantin/Ascom/Fiep