Solenidade especial marca transferência do Governo para Cascavel

Uma solenidade especial na prefeitura municipal de Cascavel marcou a transferência do Governo do Paraná de Curitiba para Cascavel ontem 07. O decreto é temporário e vale até esta sexta-feira (8). O governador Carlos Massa Ratinho Junior, secretários de Estado e presidentes das empresas estatais cumprem agenda intensa no município com representantes políticos e empresariais da região Oeste.

O governador frisou que Cascavel é uma cidade importante para o desenvolvimento do Paraná e que o Show Rural, principal pano de fundo da mudança administrativa, deixou de ser um evento do Paraná e do Brasil e passou a ser da América do Sul. "Para nós a mudança é um orgulho e vem num momento importante. Teremos agendas com os prefeitos da região e o presidente da Copel se reuniu com os produtores rurais para falar sobre investimentos, principalmente em função de quedas de energia que afetam a produção”, afirmou.

Ratinho Junior também disse que Cascavel tem sido exemplo em várias áreas. “Uma delas é a transmissão ao vivo das licitações por internet. Nós estamos preparando a estrutura e vamos lançar um modelo similar no Estado, o que vai garantir mais transparência nos processos”, completou.

Trabalho

O prefeito Leonaldo Paranhos afirmou que os secretários de Estado estão acompanhando os secretários municipais em visitas nas escolas e nas unidades de saúde. “Não é uma visita festiva, mas uma reunião de trabalho. Agora somos a capital do Estado. Esse gesto nos engrandece muito”, afirmou.

Segundo Paranhos, a prefeitura encaminhou ao governador Ratinho Junior as principais demandas da região, que passam por melhorias viárias e ferroviárias. “Não queremos ficar na arquibancada esperando os benefícios. A região Oeste é um polo produtor que quer contribuir com o Paraná”, destacou.

Participações

Participaram da solenidade o vice-governador, Darci Piana; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o secretário de Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge; o secretário de Comunicação, Hudson José; o secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; o presidente da Cohapar e ex-vice-prefeito de Cascavel, Jorge Lange; vereadores municipais; os deputados estaduais Coronel Lee, Marcel Micheletto, Michele Caputo e Hussein Bakri; o superintendente da Casa Civil, Gugu Bueno; o presidente da Sanepar, Claudio Stábile; e o presidente da Ferroeste, André Luíz Gonçalves.