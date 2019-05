Tecnocentro: abertura dos envelopes com as propostas para conclusão da obra será dia 10 de junho

A abertura dos envelopes para a conclusão do Tecnocentro será realizada no dia 10 de junho. Avaliada em cerca de R$ 3,2 milhões, a obra com área total de 3.140 metros quadrados será um ambiente de desenvolvimento e inovação com o objetivo de oferecer serviços para empresas. O Tecnocentro faz parte do Parque Tecnológico Francisco Sciarra e abrigará laboratórios e empresas.

A autorização para a prefeitura licitar a obra foi assinada nos últimos dias do governo Cida Borghetti, com liberação de R$ 3.013.122,30 a fundo perdido pelo SEDU e R$ 158.791,54 de contrapartida municipal. Para o deputado estadual Tiago Amaral (PSB) que atuou junto com a prefeitura e Codel para liberação dos recursos, o Tecnocentro será um grande ativo para o polo de tecnologia, projetando Londrina ainda mais no cenário de inovação.

O projeto prevê pavimento térreo com laboratório de alimentos, módulos menores para laboratórios/empresas, e o pavimento superior terá sala de reuniões e áreas destinadas às empresas. O prazo de execução da obra é de 300 dias.

Acompanhe o andamento da licitação pelo link http://www.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=201900123

Rosi Guilhen/Asimp