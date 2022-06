Tecpar chega aos 82 anos como referência em saúde, tecnologia, desenvolvimento e inovação

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) completa 82 anos na próxima segunda-feira, 6 de junho, gerando impactos positivos sobre a sociedade paranaense e brasileira, nos três pilares de atuação da empresa: indústria da saúde, desenvolvimento tecnológico e inovação e empreendedorismo tecnológico e inovador. Desde a sua fundação, em 1940, o apoia o desenvolvimento econômico do Estado e do País, com ações na área da ciência e tecnologia.

Na área da indústria da saúde, o Tecpar, único laboratório público oficial a produzir a vacina antirrábica animal no Brasil, concluiu o fornecimento de 19 milhões de doses ao Ministério da Saúde previsto para 2021. Elas são para as campanhas de vacinação antirrábica em todo o País, com imunizante cujo processo produtivo, em cultivo celular, tem patente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

Em outra frente, o Tecpar modernizou laboratórios para exames sorológicos antirrábicos em animais. Com a nova estrutura, o Instituto se tornou o primeiro do Sul do Brasil a ser credenciado pelos Estados Unidos e pela União Europeia para realizar o exame que comprova que a vacina antirrábica veterinária aplicada no animal gerou resposta imunológica. O credenciamento, obtido em 2021, é registrado no Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos EUA, e na agência francesa Anses-Nancy (laboratório de referência da UE).

“A abertura do Instituto, em 1940, foi planejada pelo Governo do Estado, que à época era liderado pelo interventor Manoel Ribas, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento tecnológico do Estado e para atender as demandas de saúde humana e animal. No decorrer da sua história, o Tecpar se reinventou para estar sempre conectado com as necessidades da sociedade”, afirma o diretor-presidente Jorge Callado.

Para continuar em convergência com as necessidades da saúde pública, o Instituto tem lançado editais de chamamento público na área da saúde para fornecer ao Ministério novos produtos.

Desenvolvimento Tecnológico

O Tecpar modernizou também seu complexo laboratorial, que presta serviços a parceiros públicos e clientes privados, como, por exemplo, as análises realizadas para a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) voltadas à melhoria da qualidade de água oferecida aos paranaenses ou, ainda, para o Ministério Público do Paraná, com perícias para instrução de processos judiciais e procedimentos extrajudiciais.

O complexo laboratorial faz também o controle de qualidade dos alimentos fornecidos pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) aos estudantes das escolas públicas paranaenses.

Segundo Callado, como as demandas dos mercados público e privado são dinâmicas, é necessária a atualização dos equipamentos voltados aos seus centros de tecnologia. “Atualmente, nosso complexo laboratorial é especializado em saúde, meio ambiente, tecnologia de materiais, medição e validação. Além disso, temos a área de certificação, que atua com sistemas de gestão e produtos, como o caso dos orgânicos. A produção orgânica, certificada pelo Tecpar, gera aumento de renda e empregos no campo”, destaca o diretor-presidente.

Outro exemplo em relação ao complexo laboratorial diz respeito à sinalização do trânsito. Com soluções avançadas, o Instituto é referência nacional na avaliação de tintas e materiais utilizados na sinalização viária de ruas, estradas e aeroportos. No Paraná, faz avaliações para o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) e Polícia Militar do Paraná, para gerar mais segurança viária.

Empreendedorismo Tecnológico

Por meio de Agência de Inovação, o Tecpar mantém sua incubadora tecnológica e seu parque tecnológico, que apoiam o desenvolvimento de novos negócios para geração de emprego qualificado e aumento de renda. Atualmente, está com edital de chamamento público a novos empreendedores aberto, específico para seleção de startups da área da saúde – o processo seletivo segue até o dia 20 de julho.

“Além de fomentar o empreendedorismo e a inovação, para divulgar a ciência brasileira e apoiar o desenvolvimento tecnológico do país, o Tecpar edita uma das principais revistas científicas do país, o BABT, que há 75 anos é ponto de encontro de pesquisadores brasileiros e estrangeiros”, ressalta Callado.

Em outra frente, conta com 19 projetos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) em andamento, com ações voltadas a trazer melhorias e novas soluções para a sociedade brasileira, nas mais diversas áreas em que atua e com propostas para a criação de novos métodos, produtos e processos. Para desempenhar suas atividades e projetos, o Tecpar conta com o apoio estratégico do Governo do Estado e do Fundo Paraná, para o fomento da pesquisa científica e tecnológica.

História

Fundado em 1940 como Laboratório de Análises e Pesquisas, a instituição teve à frente o jovem cientista Marcos Augusto Enrietti, que idealizou o instituto.

Um ano depois de sua criação, o laboratório foi transformado no Instituto de Biologia Agrícola e Animal, expandindo sua atuação e contribuindo ainda mais para o desenvolvimento econômico do Paraná. Em dezembro de 1942, o interventor Manoel Ribas assinou um decreto que alterava sua denominação para Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas (IBPT), abrindo novas frentes de atuação à instituição.

Três décadas mais tarde, em 1978, o IBPT passou a ser denominado Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), o que trouxe mudanças na estrutura administrativa da instituição, que ganhou status de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado.

Asimp/Tecpar