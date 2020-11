Tecpar e UENP vão fortalecer pesquisa e o desenvolvimento

O acordo entre as duas instituições prevê a contribuição para o desenvolvimento de soluções científicas, tecnológicas e inovadoras voltadas aos setores privado e público.

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) firmaram na quinta-feira (19) uma parceria para fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas no Paraná. O acordo prevê a contribuição para o desenvolvimento de soluções científicas, tecnológicas e inovadoras voltadas aos setores privado e público.

As entidades assinaram o acordo para desenvolver um amplo programa de cooperação, com a união de esforços e competências para a execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, formação e capacitação de recursos humanos.

Com a parceria, busca-se fortalecer a atuação conjunta entre as instituições, somando esforços para unir as competências acadêmicas e científicas para oferecer soluções inovadoras ao setor produtivo.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, salientou que a parceria é estratégica para o instituto e tem como foco unir esforços entre educação, desenvolvimento tecnológico, soluções tecnológicas e difusão tecnológica. “A parceria entre o Tecpar e a UENP deve fomentar o apoio científico e tecnológico às atividades de diversos setores econômicos de interesse para o Estado, com a difusão de tecnologias de gestão para a melhoria da competitividade das organizações públicas e privadas”.

Para desenvolver as ações conjuntas, o Tecpar disponibiliza a área do câmpus Jacarezinho e três colaboradores para o desenvolvimento de soluções junto ao corpo acadêmico da UENP.

A reitora da Universidade do Norte do Paraná (UENP), Fátima Aparecida da Cruz Padoan, destacou que na área disponibilizada serão desenvolvidos projetos para a comunidade da região. "A UENP desempenha vários projetos na região e não tenho dúvidas que a comunidade acadêmica poderá desenvolver seus projetos de pesquisa e extensão, em benefício da nossa comunidade. Será um espaço bem utilizado pela nossa universidade e que trará benefícios imediatos para a população", afirmou.

Para Aldo Nelson Bona, superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a parceria entre o Tecpar e a UENP é de importante para otimizar a utilização do espaço em Jacarezinho. "A ideia é que possamos levar muitos projetos de extensão para atender principalmente a comunidade ao entorno, fazer um grande centro formador na área de ciências e educação. Por isso entendemos que essa parceria representa a boa utilização daquilo que o poder público tem à disposição para servir a comunidade", ressaltou.