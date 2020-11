Tecpar lança edital para kits de diagnóstico da Covid e de outras doenças

Objetivo é prospectar parceiros para fornecimento e transferência de tecnologia de kits de teste rápido também para dengue, HIV, hepatites B e C e Beta HCG (teste de gravidez). O foco é ampliar o portfólio do instituto voltado a abastecer o mercado brasileiro de saúde pública.

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) lançou edital de chamamento público para prospectar parceiros para fornecimento e transferência de tecnologia de kits de diagnósticos de teste rápido para Covid-19, além de outras doenças como dengue, HIV, Hepatites B e C e beta HCG (teste de gravidez). O foco é ampliar o portfólio do instituto voltado a abastecer o mercado brasileiro de saúde pública.

Como laboratório público oficial, o Tecpar é um centro de referência de tecnologias estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), dentro da política do Complexo Econômico-Industrial da Saúde do Ministério da Saúde. O programa tem por objetivo reduzir a vulnerabilidade da política de saúde brasileira e promover o desenvolvimento sustentável nacional.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, destaca que a intenção com o edital é identificar potenciais parcerias para apoiar o Brasil na autossuficiência de tecnologias na área da saúde. "O objetivo do edital é prospectar parceiros para transferir tecnologia para o Tecpar e, dessa forma, oferecer mais opções desses produtos ao SUS, fortalecendo o Complexo Econômico-Industrial da Saúde", ressalta.

Transferência de tecnologia

Pelo edital, a transferência de tecnologia deverá ser implementada em fases, compreendendo registro do produto em nome do Tecpar, fornecimento do produto pelo parceiro durante as etapas de transferência de tecnologia e transferência da informação técnica para o Tecpar para a produção do produto pelo próprio instituto.

A plataforma deve incluir a transferência de tecnologia para produção dos biomarcadores antígenos e anticorpos destas doenças. O edital considera plataforma tecnológica uma única infraestrutura fabril multipropósito que, por meio de investimento único, seja possível a fabricação de diferentes produtos.

Edital

As empresas interessadas em participar no edital deverão fornecer amostras para avaliação técnica e apresentar Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira (EVTF). “O edital prevê a apresentação de produtos que, juntos, viabilizem financeiramente a plataforma tecnológica. Todos os investimentos necessários virão a partir da margem de comercialização dos produtos na primeira fase da Transferência de Tecnologia”, observa o diretor-presidente do Tecpar.

As propostas devem ser submetidas ao Tecpar até 7 de janeiro de 2021. O edital completo está disponível no site http://www.tecpar.br/form/chamamento-no-002-2020

Asimp/Tecpar