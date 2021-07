Tercilio Turini sugere estado de emergência diante dos prejuízos na agropecuária do PR

A situação dos produtores rurais em Londrina e todo o Paraná é muito preocupante, com a iminente perda de milho, trigo, hortaliças, café e pastagens em decorrência das geadas, afetando toda a economia paranaense. Diante do grave problema, o deputado estadual Tercilio Turini sugere ao Governo do Estado a decretação de estado de emergência para criar mecanismos legais de renegociação de dívidas do setor agropecuário, que sofrerá com prejuízos e descapitalização.

“O quadro no meio rural é gravíssimo. A quebra de safra já começou no plantio do milho, com a estiagem, e piorou demais agora com três geadas que queimaram lavouras e pastos. A maioria dos produtores não terá como honrar contratos de compra de insumos como sementes, adubos e defensivos agrícolas”, alerta o deputado estadual Tercilio Turini. Ele salienta que é comum o compromisso de pagar em produção. “Mas ninguém vai ter milho, por exemplo, para entregar às cooperativas e empresas agropecuárias. E muito menos dinheiro para saldar dívidas”, acrescenta.

Hoje de manhã o deputado se reuniu em Londrina com o presidente da cooperativa Cativa, Paulo Cesar Maciel, o produtor Vilson Mouro e a agrônoma, consultora e também produtora Mirian Song, para avaliarem o reflexo da geada na agricultura e na pecuária. “O impacto que já era enorme no milho agora chega ao trigo, ao café, à produção de leite e carne, às hortaliças e a outras atividades do campo. O Paraná vai sofrer bastante com redução de movimentação econômica, altas de preços e grande peso no bolso do consumidor”, analisa o deputado.

Tercilio Turini diz que a decretação de estado de emergência confirma a amplitude dos estragos na agropecuária paranaense e ampara medidas legais para renegociação de débitos de produtores rurais. “É uma alternativa de socorro. Muitos ficarão endividados, sem produção para pagar os insumos, sem dinheiro para saldar contratos e com dificuldades de obter crédito para as próximas safras”, ressalta o deputado. O Paraná teve uma geada no final de junho, outra em julho e mais uma na madrugada de hoje. Serviços de meteorologia preveem que é possível gear em agosto também.