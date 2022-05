Título de Cidadão Honorário será entregue para a família do ex-governador Octávio Cesário Pereira Junior 

A Assembleia Legislativa do Paraná entrega, na próxima terça-feira (10), o título de Cidadão Honorário do Paraná ao ex-governador (interino) do Paraná Octávio Cesário Pereira Junior "in memoriam" por proposição do então deputado estadual Geraldo Cartário e apresentado pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

A solenidade terá início às 18h, no Plenário desta Casa de Leis. A cerimônia será híbrida (presencial e virtual), com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo.

Octávio Cesário Pereira Junior nasceu em Itajaí, Santa Catarina, no dia 7 de fevereiro de 1926. Concluiu seus estudos em Santa Catarina e se formou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1952. Logo após a formatura, fixou residência e escritório em Cambé e ali filiou-se à União Democrática Nacional (UDN). Em Londrina, foi promotor público interino e participou da administração em diversas entidades rurais, políticas e profissionais.

Em 1962, Octávio Cesário Pereira Junior elegeu-se deputado federal. Em 1963, foi secretário estadual do Trabalho e Assistência Social e, nesta mesma gestão, acumulou interinamente o cargo de secretário estadual de Saúde Pública.

Em 1967, foi eleito suplente do Senado Federal (sendo efetivado no cargo em 1974) e reeleito deputado federal em 1973. Em 1973, ocupou a secretaria estadual do Interior e Justiça do Paraná.

Entre 1975 e 1979, Octávio Cesário Pereira Junior foi vice-governador do Paraná, na administração de Jayme Canet Junior, ocupando interinamente o executivo em três momentos: agosto de 1977, de 2 de setembro a 20 de setembro de 1977 e entre 6 de dezembro a 21 de dezembro de 1978.

Entre 15 de março de 1979 e 12 de fevereiro de 1982, foi secretário estadual da Justiça e, em 1983, foi reeleito deputado federal. Em 1989, foi presidente do diretório estadual do Partido da Frente Liberal (PFL) e, em meados da década de 1990, afastou-se da política para cuidar do seu escritório de advocacia em Londrina.

Octávio Cesário Pereira Júnior faleceu no dia 23 de novembro de 2003, aos 77 anos de idade.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp