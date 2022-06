Trabalho da Assembleia Legislativa foi determinante na decisão pela convocação de 468 novos militares

O Governo do Estado vai convocar os excedentes aprovados no concurso da Polícia Militar, atendendo reivindicação da categoria e solicitação da Assembleia Legislativa do Paraná. "É uma boa medida para a área de segurança pública e principalmente para o pessoal que aguarda pela convocação. Uma iniciativa que resolve o impasse", dizem os deputados estaduais Ademar Traiano, presidente da Assembleia, e Tercilio Turini, primeiro vice-presidente, ambos do PSD. Na semana passada os parlamentares receberam um grupo de excedentes juntamente com o primeiro-secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD).

O projeto de lei autorizando a convocação do adicional de 468 policiais militares e bombeiros foi protocolado ontem (20) na Assembleia e já inicia a tramitação, com perspectivas de aprovação imediata pelos deputados. "É uma conquista dos excedentes, da Assembleia e de todos os paranaenses. O governador Ratinho Junior tomou a iniciativa correta, autorizando a convocação e reforçando o efetivo da segurança em todo o estado", destacam os deputados Traiano e Turini. Os excedentes foram aprovados no concurso realizado em 2020 e, com a aprovação da lei na Assembleia e sanção pelo governador, vão iniciar os treinamentos.

Na justificativa do projeto de lei, o governador Ratinho Junior argumenta: "O adicional de efetivo proposto, de 468 militares estaduais, decorre da necessidade de expansão das atividades da corporação por meio de futura ampliação administrativa com criação de novos batalhões, companhias independentes e novas diretorias."

Para os deputados estaduais Ademar Traiano e Tercilio Turini, a população é maior beneficiada com a convocação do grupo de excedentes. "Serão mais 468 militares para atender a comunidade e ampliar o trabalho da PM. Uma medida que confirma a importância da Assembleia nas ações em benefício dos paranaenses", afirmam.