Utilidade Pública: Nova detonação de rochas na BR 369 - sexta 13 e sábado 14 de agosto

Interrupção na br 369 - dias 13 e 14 de agosto - para detonação de rochas

sexta 13 e sábado 14 de agosto, a BR-369 será interrompida para execução de detonação de rochas para o andamento das obras de duplicação, trecho Jataizinho/Cornélio Procópio.

Os trabalhos serão realizados na sexta dia 13 nos Kms 112 e 113 das 14 às 18 hs com interrupção total do trecho no período. E, no sábado dia 14, a detonação ocorrerá no Km 93+300 com interrupção total durante 30 minutos, a partir das 9h00.

As Rotas Alternativas para evitar a espera durante a paralisação serão:

Sentido São Paulo – Londrina

Seguir pela BR-369 até o Km 101, entroncamento com a PR-525 e continuar até a cidade de Assaí, para depois seguir pela PR-090 até retornar à BR-369 em Jataizinho.

Sentido Londrina – São Paulo

Depois da cidade de Jataizinho sair pela PR-090 até a cidade de Assaí, para depois seguir com a PR-525 e ir pela rodovia até retornar à BR-369.

As detonações fazem parte da obra de Duplicação que está em execução pela empresa ECONORTE.

Motorista fique atento a sinalização e orientação do tráfego !

Asimp/Econorte