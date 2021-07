Vagas de estágio no Paraná aumentam 72% em um ano

Em julho de 2021, o CIEE/PR registra 2.449 vagas abertas; no mesmo período de 2020, o número apresentado foi de 1.419 oportunidades para estudantes

Em todo o Paraná, o número de vagas de estágio disponibilizadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) passou de 1.419, em julho de 2020, para 2.449 em julho de 2021, um crescimento de 72% na oferta para estudantes de diversos cursos e níveis escolares.

De acordo com o balanço da instituição, os dados positivos também foram registrados no primeiro semestre de 2021, com 31.098 oportunidades de estágio em todo o Paraná. O total ofertado no período representa um crescimento de 16% em relação ao primeiro semestre de 2020, quando foram disponibilizadas 26.878 possibilidades para os estudantes.

O presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, destaca que os números positivos refletem o início de uma retomada da economia. “Diferente do que ocorreu no início da pandemia, agora muitas empresas estão voltando a criar novos espaços no mercado de trabalho, inclusive para estagiários, e áreas como pedagogia, comunicação e tecnologia de informação estão se destacando”, afirma.

O gestor administrativo da Unimed em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, Everton Rodrigo Machado Nascimento, começou a carreira na entidade, em 2010, como estagiário. Com o tempo, foi efetivado passando para assistente, analista, coordenador, até a promoção em um cargo de gestão. “Todo meu progresso e evolução de carreira foi graças ao meu ingresso como estagiário, o que contribuiu para que também me tornasse uma liderança conhecedora da operação, e das aflições que os colaboradores carregam”, finaliza.

Asimp/CIEE/PR