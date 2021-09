Veículos elétricos começam a ser testados, no Bairro Itaipu A, a partir de novembro

As tecnologias instaladas pela Tmovi Electric Mobilidade, e por outras 5 empresas selecionadas, fazem parte do Programa Vila A Inteligente.

Muito em breve, veículos elétricos estarão circulando no Bairro Itaipu A, em fase de testes, da mesma forma que as câmeras, os semáforos e os pontos de ônibus inteligentes começaram a fazer parte do dia a dia da população dessa região desde o começo desse ano.

Isso consolida, cada vez mais, o Bairro Itaipu A como uma vitrine nacional de inovações e experimentações tecnológicas, a céu aberto, começando a atrair empresas para o município.

A Tmovi Electric Mobilidade, empresa que nasceu em Toledo (PR), está transferindo sua fábrica para Foz do Iguaçu, no Distrito Industrial do Morumbi. A empresa é uma das seis startups selecionadas pelo edital Smart Vitrine que participarão do Programa Vila A Inteligente para instalar, testar e validar suas tecnologias, no Bairro Itaipu A.

De acordo com Elias Rodrigues Melo, CEO da Tmovi Electric Mobilidade, há algumas características desses veículos elétricos: são leves, sustentáveis, silenciosos e, principalmente, tem um baixo consumo energético para descolamentos dentro dos centros urbanos.

“Nossos veículos são leves (pesam menos de 400 kg) e precisam de pouca energia para um deslocamento. Ou seja, ele ainda é mais ecológico do que outros veículos elétricos. Por ser um veículo menor, é mais fácil de estacionar”, disse Melo.

Para garantir a mobilidade, será necessário instalar alguns pontos para carregar os carros. “Nossos veículos tem o diferencial de serem carregados com tomadas comuns (110 e 220v). Não é como a maioria de outros veículos elétricos que dependem de eletropostos para serem carregados. Isso é uma grande vantagem, pois é muito mais prático para o usuário”, explicou.

O CEO da Tmovi Electric Mobilidade explicou ainda que a ideia inicial é disponibilizar veículos para o poder público e empresas. “Vamos iniciar com dois carros, mas podemos ampliar até o fim do ano para 4 carros. Se houve demanda, podemos disponibilizar ainda mais veículos”, complementou Melo.

Smart Vitrine

Elias Melo considera que participar do edital Smart Vitrine é uma grande oportunidade para sua empresa crescer e aprimorar novas soluções tecnológicas na área de mobilidade urbana. Isso é possível e mais otimizado em função do ambiente Sandbox, específico para experimentações.

“A oportunidade de validar nossos veículos no Programa Vila A Inteligente é muito importante. Esperamos ver a receptividade da população, divulgar nossa marca e testar essa tecnologia, principalmente a parte de controle e telemetria veicular (coleta informações de um veículo de forma remota como: velocidade, distância, localização, consumo etc)”, complementou Melo.

Para Regean Gomes, gerente do Centro de Empreendedorismo do PTI-BR e da Incubadora Santos Dumont, o Bairro Itaipu A é hoje o maior Sandbox do Brasil e esse ambiente vai começar a funcionar cada vez mais como uma plataforma de negócios, promovendo interação entre sociedade, empresas, órgãos públicos, investidores, demandantes e ofertantes de tecnologias, consolidando cada vez mais o HUB Iguassu.

“Essas empresas, com suas soluções tecnológicas sendo testadas aqui, trarão ainda mais visibilidade para o Programa Vila A Inteligente. Isso vai atrair mais startups interessadas em se instalar aqui no município. É um passo muito importante para o crescimento e a diversificação econômica de Foz”, disse Regean Gomes.

Asimp/Parque Tecnológico Itaipu - Brasil