AMP promove live sobre Eleições 2020 no próximo dia 30, às 14h, com especialistas em Direito

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) promoverá live sobre o tema "ELEIÇÕES 2020". Será na próxima quinta-feira (30/07), às 14h. Todos os prefeitos e prefeitas são convidados a participar do encontro. Acompanhe a live pelo canal da AMP no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qXhmyP1ZGJ4&feature=youtu.be

A live terá a participação de quatro especialistas em Direito Eleitoral: Gustavo Guedes (advogado e especialista em Direito Eleitoral, ex-presidente do Iprade e membro da ABRADEP), Moisés Pessuti (advogado e Consultor Jurídico, especialista em Direito Administrativo e Eleitoral, membro fundador do IPRADE e da ABRADEP), Leandro Rosa (presidente da Comissão De Direito Eleitoral da OAB/PR, membro fundador do IPRADE e da ABRADEP, mestre em Direito Empresarial e Cidadania) e Luiz Fernando Pereira (mestre e doutor pela UFPR, membro da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB e membro fundador da ABRADEP).

Ascom/AMP