Bolsonaro vai condecorar o Dep. Fed. Filipe Barros com a Ordem de Rio Branco

Por indicação do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) será condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem de Rio Branco. Trata-se da mais importante condecoração da diplomacia brasileira, concedida a autoridades e cidadãos a fim de “distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas”, além de “estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção”, conforme explica o ministério das Relações Exteriores. O nome da condecoração faz referência ao Barão de Rio Branco, patrono dos diplomatas do Brasil.

A cerimônia de entrega da medalha deve ocorrer no dia 22 de outubro, às 11h, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, com a presença do presidente da república e outros condecorados.