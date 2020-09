Com apoio de três partidos, PSB confirmou Tiago Amaral para disputar a prefeitura de Londrina

Ontem, 13, o PSB confirmou o nome de Tiago Amaral para disputar a prefeitura de Londrina, além de 27 candidatos a vereador, com 9 mulheres e 18 homens.

Três partidos declararam apoio. Tiago Amaral conta com o apoio oficial do Democratas, que realizou convenção na sexta-feira à noite. No sábado, Tiago Amaral participou das convenções do PSD, partido do governador Ratinho Junior, e do PSC, que declararam apoio, formando a coligação Londrina Forte de Novo. Os presidentes dos partidos PSD, DEM e PSC, respectivamente, Felipe Prochet, Eduardo Tominaga e Adolfo Viscardi estiverem presentes à convenção que ocorreu no Hotel Crillon, de forma híbrida, com prefeitos da região participando de forma online e presencial, assim como representantes de entidades, respeitando as normas de distanciamento social. Entre eles estavam os prefeitos de Arapongas, Sergio Onofre, de Tamarana, Beto Siena, de Sertanópolis, Tide Balzanello, de Cambé, Zé do Carmo e vice Conrado Scheller.

Tiago Amaral

Tiago Amaral é londrinense. Aos 34 anos está em seu segundo mandato como deputado estadual. Nas duas eleições que disputou ficou entre os cinco deputados estaduais mais votados do Paraná.

Atuou como advogado até assumir o cargo de deputado estadual, em janeiro de 2015.

Desde o primeiro mandato vem marcando a sua atuação parlamentar com a modernização das leis paranaenses. A Comissão de Revisão Legislativa criada e presidida por ele para modernizar as leis do Estado do Paraná identificou e propôs o corte de mais de 4 mil normas que não funcionam.

Tiago Amaral foi escolhido para ser o vice-líder do governo na Assembleia, função que exerceu de 2019 até o final de junho de 2020.

Também foi escolhido como relator do Orçamento do Paraná, que coordena a discussão do orçamento na Assembleia e decide onde os recursos serão aplicados.

Desde o primeiro mandato integra a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante das comissões, porta de entrada de todas as propostas que são votadas pelos deputados. Também é membro das Comissões de Finanças e Tributação; de Orçamento; de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e de Educação.

Tiago Amaral ocupou o cargo de Controlador-Geral do Paranacidade, que tem as ações voltadas para o desenvolvimento regional, e está vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu).

Rosi Mara Guilhen/Asimp