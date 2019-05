Comissão aprova por unanimidade parecer do deputado Cobra Repórter pelo fim da aposentadoria de ex-governadores

“O país atravessa uma crise econômica e temos a obrigação de economizar em todos os setores públicos. Sem contar que o fim da aposentadoria de ex-governadores é também um apelo da sociedade”, com essa frase o deputado Cobra Repórter concluiu a reunião que, por unanimidade, acatou seu relatório.

Os deputados que integram a Comissão Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 01/2019 que revoga o § 5º do art. 85 da Constituição do Estado do Paraná, que estabelece o pagamento de subsídio mensal e vitalício para quem tiver exercido em caráter permanente o cargo de governador do Estado estiveram reunidos ontem (14), na Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

O deputado Cobra Repórter já havia apresentado parecer favorável do texto original e da emenda apresentada com o apoio de 32 parlamentares para extinguir o pagamento também para os ex-governadores que já recebem o benefício. Só que um pedido de vista acabou adiando a votação.

Agora, a PEC já está apta para votação em plenário e o presidente da Alep, deputado Ademar Traiano (PSDB), anunciou que a PEC 01/2019 estará na pauta de votação já na sessão de quarta-feira (15).