Continuando com a série especial ”Congresso Nacional: A Casa do Povo”, nossa equipe mostra um pouco do trabalho da Câmara Federal, onde os deputados federais confeccionam leis para o país.

Na terceira reportagem, vamos conhecer a história do Senado Federal e como é o trabalho dos parlamentares do Senado.

Camila Castor e Sanny Alves/Canção Nova