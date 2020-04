Conheça os deputados paranaenses que votaram contra a devolução do Fundo Partidário, dinheiro este que poderia ser investido na saúde

Por 294 votos contra e 144 favoráveis, a maioria dos deputados federais optaram para que a sobra do fundo partidário fique com os partidos. Com isso, o NOVO que optou por investir o que sobrou do recurso em áreas da sociedade não poderá repassar a verba.

O Ranking pontuou de forma negativa todos os parlamentares que foram contra a proposta do deputado federal Marcel Van Hattem (NOVO-RS) e pontuou de forma positiva os que foram a favor da devolução. O Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral são frutos dos impostos pagos pelos cidadãos brasileiros, e devem ser alocados em serviços públicos essenciais, ao invés de financiar campanhas e partidos.

Um dos objetivos do partido NOVO é a não utilização de dinheiro público para partidos e campanhas. A emenda ao projeto de reforma da Lei dos Partidos Políticos, aprovada no dia 02/04, incluída pelo líder da bancada do NOVO, deputado Marcel Van Hattem (RS) previa a devolução dos valores do Fundo Partidário que soma o valor de R$ 959 milhões, para a União, onde poderiam ser investidos em educação, segurança e saúde, principalmente no combate ao COVID-19, infelizmente foi rejeitada por 294 a 144 votos.

A proposta previa a devolução do Fundo Partidário de forma facultativa, ou seja, os partidos devolveriam se quisessem, tampouco não mudaria a estrutura financeira, porém, foi rejeitada pela maioria dos parlamentares presentes na sessão da Câmara.

Conheça os Deputados paranaenses que votaram contra a devolução do fundo partidário:

Aroldo Martins PR PRB

Christiane de Souza Yared PR PR

Enio Verri PR PT

Evandro Roman PR PSD

Felipe Francischini PR PSL

Filipe Barros PR PSL

Gleisi Hoffmann PR PT

Gustavo Fruet PR PDT

Leandre PR PV

Luisa Canziani PR PTB

Luiz Nishimori PR PR

Pedro Lupion PR DEM

Professor Luizão Goulart PR PRB

Reinhold Stephanes Junior PR PSD

Sargento Fahur PR PSD

Schiavinato PR PP

Sergio Souza PR MDB

Toninho Wandscheer PR PROS

Vermelho PR PSD