Democratas oficializa apoio a Tiago Amaral para disputar prefeitura de Londrina

Primeiro partido a declarar apoio à candidatura de Tiago Amaral (PSB) para disputar a prefeitura de Londrina, Democratas realizou a sua convenção virtual na sexta-feira (11) à noite.

“As projeções e impactos da Covid-19 para os próximos anos são preocupantes, e para enfrentar os desafios que serão colocados à frente da gestão pública, necessitaremos de um líder capaz de alavancar nossa cidade rumo desenvolvimento econômico e social, isto tem que ser prioridade. Londrina precisa voltar a protagonizar, precisamos gerar empregos, aumentar a renda per capta dos cidadãos, isto automaticamente trará reflexos positivos para outras áreas. E a pessoa que tem esta visão e está mais preparada para liderar este processo é o Tiago Amaral”, comentou Eduardo Tominaga, vereador e presidente do Democratas.

Ao agradecer o apoio do partido e de suas lideranças, Tiago Amaral disse que “é uma honra prá mim que a primeira convenção a encaminhar pelo apoio e coligação ao meu nome saia do Democratas, partido que tenho uma profunda relação de amizade e respeito, e será importante o legislativo contar representantes com a qualidade dos candidatos do Democratas”, afirmou.